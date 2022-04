Un’onda arcobaleno pronta a invadere le strade di Savona nel 2023: l’orgoglio rainbow sfilerà sotto la Torretta

Sono state circa 3mila le persone che ieri (9 aprile, ndr) hanno sfilato a Sanremo in occasione del 50esimo anniversario della prima manifestazione del movimento LGBT+ italiano, quando nel 1972 Sanremo ospitò il corteo in risposta al convegno medico che, tra le mura del Casinò, trattava presunte cure contro l’omosessualità.

L'appuntamento organizzato dall'Arcigay Genova Approdo Lilia Mulas ha visto snodarsi per le vie della città dei Fiori una pacifica invasione coi colori dell'arcobaleno, "pront* a far sentire le nostre voci, orgogliosamente e tenendo alta la bandiera arcobaleno della libertà", come affermano gli organizzatori tracciando con soddisfazione un bilancio della giornata passata.

Giornata chiusasi con un annuncio: nel 2023 sarà infatti la nostra provincia, in particolare Savona, a ospitare l'evento.