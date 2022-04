170esimo anniversario della Polizia, i Lions Torretta Savona: "Presenti per celebrare il ruolo fondamentale della Polizia"

“I soci del Lions Club Savona Torretta sono felici ed orgogliosi di aver potuto contribuire alla splendida giornata del teatro Chiabrera di Savona. Una giornata di grande rilevanza pubblica e storica, in cui non potevamo che essere presenti in prima fila per celebrare il 170° anniversario della fondazione della Polizia di Stato".

Si apre così la nota del club Lions del capoluogo che ieri, 12 aprile, ha partecipato all'evento (leggi QUI) con a tema il motto #EsserciSempre organizzato per l'importante traguardo temporale raggiunto dal corpo dello Stato.

"Abbiamo sostenuto questa celebrazione - spiegano - per ribadire la nostra stima e il nostro sostegno per il lavoro complesso ed insostituibile sul nostro territorio e su tutto il territorio nazionale degli uomini della polizia".

"La presenza e il contributo del Lions a questa giornata di festa - aggiungono - vuole essere il modo più concreto per applaudire, sostenere e riconoscere il fondamentale ruolo della polizia alla vita e alla sicurezza del nostro territorio, in una data importante per il nostro Paese e che andrebbe celebrata ogni anno con il giusto rilievo".

"Il nostro impegno è sempre uno: dove c'è bisogno lì c'è un Lion" concludono.