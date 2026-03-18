"Eroi" green: quando la natura resiste. E dà spettacolo

Non chiamatele erbacce. Sono “eroi” green: arbusti, tronchi e piante davvero “tenaci” che si adattano a ogni luogo, urbano o naturale che sia, a tutti i costi.

Crescono nei posti più assurdi, determinati a non morire. Nemmeno in condizioni estreme. Si insinuano nelle giunture dei cordoli dei marciapiedi, nascono da pertugi lungo i muri, appena si palesa un po' di terra, anche la più avara.

Superano, sfidandole, le barriere del cemento, colonizzano le aree dei cantieri metropolitani e vivono all'ombra di palazzi in costruzione, costellando di verde e fioriture gli angoli più smarriti della città.

Forti, determinate, resistenti e non inutili come si penserebbe, visto il nomignolo che gli è stato affibbiato: erbacce, appunto, o malerbe, ancor più dispregiativo. E invece sono piante spontanee che crescono libere persino nell’asfalto, quando si riesce ad andare oltre il grigiore per cogliere, invece, i colori e la vivacità della vita.

Una bella lezione a tutti noi!