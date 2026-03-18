Albenga, il 21 marzo aprono le prenotazioni per la Fionda di Legno

Ad Albenga il mese di maggio si aprirà all’insegna della Fionda. Sabato 2 maggio, al Teatro Ambra alle ore 17, “aspettando la Fionda”, un concerto, definito dai Fieui di caruggi “concertissimo”: “Un grande artista di fama internazionale ha scelto di omaggiare Albenga e la Fionda con la sua musica. Un privilegio averlo con noi sotto le torri”.

E a seguire, sabato 9 maggio, sempre al Teatro Ambra alle ore 17, Mario Mesiano darà il via all’attesissimo Premio Fionda di legno 2026. A chi consegnerà Antonio Ricci l’ambito trofeo realizzato dal maestro del legno Andrea Zanini? Sul nome del premiato (o della premiata) è riserbo totale e i vecchi monelli dei vicoli, solitamente piuttosto loquaci, mantengono il silenzio più assoluto, limitandosi a un: “Sarà una fantastica sorpresa! Anzi di più”.

Del resto l’Albo d’oro dei vincitori parla da solo: 2007 Antonio Ricci, 2008 Balbontin–Ceccon– Casalino, 2009 Fabrizio De André, 2010 Paolo Villaggio, 2011 Milena Gabanelli, 2012 Roberto Vecchioni, 2012 bis Don Gallo, 2013 Carlìn Petrini, 2014 Don Mazzi, 2015 Fiorella Mannoia, 2016 Javier Zanetti, 2017 Brunello Cucinelli e I Nomadi, 2018 Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno, 2018 bis Enrico Brignano, 2019 Don Ciotti, 2020 Antonio Albanese, 2021 Eroi del Covid, 2022 Sigfrido Ranucci, 2023 Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, 2024 Caterina Caselli e Anna Foglietta, 2025 Leonardo Pieraccioni, 2025 bis Vittorio Brumotti.

Come di consueto per essere certi di poter assistere ai due eventi, organizzati dai Fieui di caruggi in collaborazione con il Comune di Albenga, si potrà prenotare con una piccola offerta interamente devoluta a scopo benefico.

Le prenotazioni si apriranno sabato 21 marzo alle ore 7 (su richiesta dei… mattinieri in coda) con una novità. Le prenotazioni non avverranno come di consueto presso il Bar ai Giardinetti attualmente chiuso, ma poco lontano nella sede della Croce Bianca in piazza Petrarca, nota appunto come Piazza della Croce Bianca.

“Ringraziamo di cuore - dicono i Fieui di caruggi - per l’ospitalità concessaci e per la sala messaci a disposizione, dotata di ogni comodità per alleggerire i tempi di attesa”.