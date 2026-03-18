Campionati di Filosofia, il savonese Lorenzo Filosa raggiunge la finale nazionale a Roma

La Società Filosofica Italiana e, per la Liguria, l’Associazione Filosofica Ligure, anche quest’anno hanno promosso i Campionati (ex Olimpiadi) di Filosofia, giunti alla XXXIV edizione, allo scopo di promuovere e sostenere le potenzialità formative della filosofia.

Le finalità e gli obiettivi dei Campionati di Filosofia riguardano l’approfondimento dei contenuti filosofici, l’adozione di nuove metodologie didattiche e strumenti informatici; il confronto con l’insegnamento/apprendimento della filosofia nella realtà scolastica europea ed extraeuropea; il raccordo tra scuola, università ed enti di ricerca per diffondere e valorizzare il pensiero critico nella formazione dei futuri cittadini.

Selezionati da una rosa di oltre cinquanta partecipanti del Liceo Scientifico Statale “Antonio Pacinotti” di La Spezia, del Liceo Statale Gian Domenico Cassini di Sanremo e del Liceo Giuliano Della Rovere di Savona, i quattro vincitori — due per la sezione in italiano e due per la sezione in lingua straniera — si sono confrontati con quattro proposte di tracce, una per ciascun ambito in cui la filosofia si articola: gnoseologico-teoretico, politico, etico ed estetico. La sfida consisteva nel commentare il brano di un classico della filosofia, scegliendo tra Bertrand Russell, Hannah Arendt, Cartesio e David Hume.

Le studentesse e gli studenti hanno avuto l’occasione di riflettere sul valore del dubbio e sull’aspirazione alla certezza, sull’uguaglianza tra tutti gli esseri umani, la cui convivenza si arricchisce però delle loro differenze, sul valore dell’umiltà nell’esercizio del libero arbitrio e sulla dipendenza del sentimento del bello e del brutto da una qualche nozione di ordine.

Per la Sezione A — lingua italiana — sono risultati vincitori: Giulio Ghirlanda, V° D Liceo Scientifico Statale “Antonio Pacinotti” di La Spezia; Viola Pastorelli, 5A Liceo Statale Gian Domenico Cassini di Sanremo. Per la Sezione B — lingua straniera —: Samuele Quaretti, III° LC Liceo Scientifico Statale “Antonio Pacinotti” di La Spezia; Lorenzo Filosa, 3H Liceo Giuliano Della Rovere di Savona. La finale nazionale si svolgerà il 17 aprile a Roma.