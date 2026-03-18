Savona, pioggia e freddo non fermano i devoti della Madonna di Misericordia in processione al Santuario (FOTO)

Pioggia e freddo non fermano i devoti della Madonna di Misericordia nel tradizionale pellegrinaggio in processione da piazza del Duomo al Santuario per celebrare la Madonna di Misericordia, patrona della città.

La processione è partita poco dopo le 7 di questa mattina ma, a causa della pioggia, non è stato portato in apertura il crocifisso della Confraternita del Santissimo Sacramento di Stella (frazione Santa Giustina). La processione attraversa il centro fino a piazza Saffi, per poi percorrere via Piave, via Torino, via Crispi e piazza Lavagnola, proseguendo quindi sulla provinciale che conduce a San Bernardo in Valle e infine al Santuario, dove il vescovo Calogero Marino celebrerà la Messa solenne intorno alle 9.30 insieme a monsignor Carraro e Medeossi. Durante la giornata al Santuario saranno presenti sacerdoti per le confessioni.

Durante la giornata sono previste altre celebrazioni eucaristiche, che saranno officiate in Basilica alle 6, 7, 8, 11.30, 16 e 18; anche qui, per tutta la giornata, saranno presenti sacerdoti per le confessioni.

La festa è anche occasione per riscoprire il patrimonio del museo del Santuario, che ha sede nell’ala del palazzetto del duca di Tursi e dell’Ospizio dei Poveri, dove sono conservati antichi paramenti sacri, servizi liturgici, calici e ostensori, oltre alla collezione degli ex voto, segni della gratitudine dei fedeli che hanno ricevuto grazie dalla Madonna di Misericordia.