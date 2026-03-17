Strada di scorrimento Savona-Vado, I lavori si concluderanno nei primi giorni di giugno

"Con riferimento, in particolare, alle criticità correttamente evidenziate in relazione ai lavori della strada di scorrimento veloce, si precisa che tali problematiche sono riconducibili, purtroppo, a una pluralità di fattori, per lo più legati alla complessità intrinseca della gestione di un cantiere insistente su un’arteria che, nel corso degli ultimi anni, ha progressivamente assunto una funzione sempre più strategica".

Così il Presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri è intervenuto sul cantiere che da anni ormai è oggetto delle critiche diventate ancora più aspre a causa degli interventi e delle code delle ultime settimane. Dalla strada scarificata verso Vado e verso Savona, passando per i transiti ad una corsia di marcia e la svolta sempre in direzione capoluogo in via Italia e via Ferraris impattando sul traffico del comune vadese con il nuovo rientro sulla superstrada ed ulteriore svolta nei pressi dell'autovelox di Quiliano. Insomma un "caos" viario che sta facendo imbufalire I savonesi.

"Come noto, la Provincia sta gestendo un cantiere finanziato dall’Autorità Portuale, relativo a un’infrastruttura che appartiene ai Comuni di Savona, Quiliano e Vado Ligure: in tale contesto, non è sempre agevole individuare soluzioni tecniche e logistiche pienamente condivise tra tutti i soggetti coinvolti - prosegue il numero uno di Palazzo Nervi - Al riguardo, si fa rilevare che, per accelerare le lavorazioni, sarebbe stato necessario procedere ad alcune soluzioni di cantierizzazione più rapide, come la chiusura di una carreggiata per l’intera estensione del tratto interessato, ritenuta opportunamente dagli Enti locali coinvolti incompatibile con la gestione dei flussi di traffico nei rispettivi centri abitati, anche in considerazione delle criticità già presenti e che insistono sulla restante rete viaria, sia statale sia locale, nell’area".

"Numerosi poi sono stati gli inconvenienti cui, da ultimo, si è dovuto far fronte: la risoluzione del contratto con l’Impresa originariamente aggiudicataria dell’appalto e il connesso contenzioso che si è generato, lo spostamento del campo base, alcuni adeguamenti progettuali ritenuti necessari, le criticità meteorologiche avverse. Infine, nell’ultimo tratto della strada in direzione Savona, sono state recentemente rilevate ulteriori criticità occulte nel fondo della pavimentazione, che hanno reso necessaria una nuova e puntuale campagna di sondaggi; all’esito della stessa, sono già state individuate le soluzioni tecniche più idonee - puntualizza Olivieri - Al fine di attenuare l’incidenza delle criticità segnalate, potrebbe pure – come suggerito – risultare utile un incremento dei turni del personale di cantiere; tale ipotesi deve tuttavia essere valutata alla luce delle effettive disponibilità economiche dell’appalto. All’appaltatore è stato comunque ordinato di procedere senza indugio alla realizzazione delle opere ancora mancanti, inclusi gli interventi sulla pavimentazione interessata dall’imprevisto della mancanza di fondazione".

"In ogni caso dal programma dei lavori ad oggi aggiornato la strada dovrebbe essere ultimata, al netto di eventuali inconvenienti imprevisti dovessero ancora verificarsi, entro i primi di giorni del mese di giugno" conclude il Presidente della Provincia.

Oltre al Collegio di vigilanza dei giorni scorsi e una riunione oggi verrà svolto giovedì sul tema il Comitato per l'ordine e la Sicurezza Pubblica.

Critico sul cantiere il Sindaco di Vado Fabio Gilardi. "La situazione del cantiere sulla strada di scorrimento è diventata ormai critica. I lavori procedono a rilento e diverse lavorazioni risultano attualmente ferme, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità e sulla sicurezza. Non stiamo parlando di una semplice arteria urbana, ma di un’infrastruttura strategica per l’intero territorio. Su questa strada si concentra infatti una parte significativa del traffico portuale, turistico e produttivo, oltre ai flussi quotidiani dei lavoratori che si spostano lungo la costa. Un’arteria strategica che, in queste condizioni e con questi tempi di realizzazione, finisce per riversare il traffico sulle arterie urbane, già rese delicate da altri interventi in corso finanziati con il PNRR, provocando seri disagi alla circolazione e ai cittadini soprattutto in alcune fasce orarie - Per questo motivo è stato richiesto, nell’ambito di un tavolo regionale, un intervento deciso e immediato da parte di tutti i soggetti coinvolti: direzione lavori, impresa esecutrice e Provincia, della quale comprendiamo anche le difficoltà. Tuttavia, proprio per l’importanza dell’opera, è necessario nel complesso un deciso cambio di passo".

"L’obiettivo è quello di affrontare con determinazione le criticità che stanno rallentando il cantiere e garantire un’accelerazione concreta delle attività.

Contestualmente è stata inviata una comunicazione anche alla Prefettura e nei prossimi giorni è prevista una riunione per comprendere nel dettaglio le cause dei ritardi e individuare le soluzioni necessarie - continua il primo cittadino - È stata inoltre ribadita la richiesta di intensificare l’attività del cantiere attraverso l’introduzione di turni di lavoro più ampi e un maggiore impegno sia in termini di mezzi che di personale, così da garantire tempi di realizzazione più rapidi e condizioni di maggiore sicurezza per cittadini e automobilisti".

"La situazione della strada di scorrimento richiede un cambio di passo immediato: il territorio non può permettersi ulteriori rallentamenti su un’infrastruttura così strategica - conclude il Sindaco vadese - Allo stesso tempo, per quanto riguarda i lavori urbani all’interno della città pur tra le inevitabili complessità legate soprattutto agli interventi RFI ha comunicati che dovrebbero avviarsi a conclusione: come già indicato nei mesi scorsi, tra la fine di marzo e la prima settimana di aprile è prevista l’apertura di via Sabazia, mentre entro il mese successivo si punta alla completa definizione dell’intero sistema del sottopassaggio, della bretella e delle relative connessioni, compresi i percorsi per i disabili e i sistemi di viabilità alternativi".