Cairo, guasti all’illuminazione pubblica: interventi in Corso Martiri della Libertà e nella frazione di San Giuseppe

Disagi negli ultimi giorni per l’illuminazione pubblica nel Comune di Cairo Montenotte. A fare il punto della situazione è l’assessore ai lavori pubblici, Fabrizio Ghione, che conferma come "negli ultimi dieci giorni si siano verificati diversi guasti, in particolare in Corso Marconi, nella frazione di San Giuseppe, e in Corso Martiri della Libertà".

A seguito delle numerose segnalazioni e dei ripetuti solleciti da parte dell’amministrazione comunale, l’azienda Enel X è intervenuta prontamente. "La situazione, per quanto riguarda queste zone, sembra essere stata risolta", precisa Ghione.

Restano tuttavia alcuni problemi isolati: cinque lampioni spenti lungo Strada Curagnata. "In questo caso - spiega l’assessore - è in corso una ricerca guasto per individuare il problema e procedere al ripristino".

"L’amministrazione continuerà a monitorare con attenzione la situazione fino alla completa risoluzione di tutti i disservizi”, conclude Ghione.