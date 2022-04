Albenga, avvistata una tartaruga nel Centa: è una Trachemis Scripta pericolosa per le nostre Emys

Avvistata e immortalata da un passante, membro del gruppo Facebook “Sei di Albenga se”, una tartarughina nelle acque del fiume Centa, in prossimità della Croce Bianca.

Difficile stabilire come abbia potuto raggiungere il corso d’acqua, anche se qualcuno ipotizza l’abbandono da parte di un proprietario che non la voleva più.

Sotto alla foto pubblicata sulla famosa piattaforma social numerosi i commenti che esprimono tenerezza nei confronti della piccola creatura, ma qualcuno smorza gli entusiasmi: sembra infatti non si tratti di una Emys Orbicularis, ma di una Trachemis Scripta, una tartaruga palustre americana che arriva a misurare 20/25 centimetri e con peso fino ai 2 chilogrammi, considerata una specie aliena invasiva che danneggia l’equilibrio ecologico degli ecosistemi acquatici.

“Se si tratta di un solo esemplare, non ci sono grossi rischi, anche se procediamo subito con una segnalazione all’Arpal, che gestisce l’osservatorio per la biodiversità ligure – spiega il dottor Dario Ottonello, socio Emys Liguria, ai microfoni di Savonanews -. La specie è pericolosa per le nostre autoctone Emys Orbicularis, perchè si corre il rischio di contagio di eventuali malattie, ma ci sono altre motivazioni, ad esempio entrerebbero in competizione per la ricerca del cibo, per accaparrarsi una postazione al sole, di vitale importanza”.

“In passato abbiamo gestito dei progetti di ricerca e cattura della Trachemis Scripta, come prevede il protocollo specifico, sia nel fiume Centa che a Villanova nell’oasi del Wwf, poi trasferite nel giardino zoologico di Pistoia. Al momento non ci risultano Emys alla foce del Centa, pertanto la cattura dell’esemplare di Trachemis non è così urgente. Monitoriamo la situazione e vedremo il da farsi”, conclude il dottor Ottonello.