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Cronaca | 18 marzo 2026, 11:12

Accesa lite in passeggiata a Varazze, la polizia locale ferma un uomo: era irregolare

Disposto il foglio di Via in Questura

Accesa lite in passeggiata a Varazze, la polizia locale ferma un uomo: era irregolare

Si verifica una lite tra tre extracomunitari sulla passeggiata di Varazze e la polizia locale dove averne rintracciato uno l'ha condotto in Questura.

L'accesa discussione sarebbe scoppiata ieri mattina sul lungomare Costa con gli agenti varazzini che sono stati contattati tramite una chiamata al numero unico di emergenza.

Due pattuglie sono così intervenute sul posto ma i tre si erano già dileguati. Grazie alla segnalazione dei cittadini uno dei soggetti era stato rintracciato e a seguito degli accertamenti sarebbe emerso che era privo di permesso di soggiorno. Per questo in Questura è stato disposto il foglio di Via e verrà espulso dall'Italia.

Gli altri due soggetti, regolari e residenti a Varazze, si sono presentati spontaneamente al comando varazzino.

Luciano Parodi

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