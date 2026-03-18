Savona, lancio di uova contro un operatore Sea-S durante la raccolta dei rifiuti

Che la raccolta dei rifiuti a Savona presenti alcune criticità è cosa nota, ma prendersela con gli operatori di Sea-S impegnati a svolgere il loro lavoro non contribuirà certo a migliorare il servizio.

Nella notte tra domenica e lunedì, intorno all’1.15, un operatore di Sea-S, mentre stava svolgendo il servizio di raccolta, è stato preso di mira con il lancio di uova. La cosa è successo in una pertinenza nel quartiere di Lavagnola, con il sistema di raccolta organizzato nel pieno rispetto del regolamento comunale.

La cosa che preoccupa è che non si tratterebbe di un episodio isolato. In passato altri operatori di Sea-S, impegnati nello stesso servizio nella medesima area, erano già stati oggetto di insulti, presumibilmente da parte della stessa persona che ha lanciato le uova. Nonostante gli episodi, i dipendenti hanno continuato a svolgere il loro lavoro in quella zona, seppur con una certa preoccupazione.

L’azienda ha annunciato l’intenzione di presentare un esposto alle autorità competenti per cercare di individuare il responsabile.