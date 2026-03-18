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Cronaca | 18 marzo 2026, 08:33

Savona, lancio di uova contro un operatore Sea-S durante la raccolta dei rifiuti

L’episodio nella notte tra domenica e lunedì. Non è il primo caso: in passato altri addetti erano già stati insultati nella stessa zona. L’azienda presenta un esposto

Savona, lancio di uova contro un operatore Sea-S durante la raccolta dei rifiuti

Che la raccolta dei rifiuti a Savona presenti alcune criticità è cosa nota, ma prendersela con gli operatori di Sea-S impegnati a svolgere il loro lavoro non contribuirà certo a migliorare il servizio.

Nella notte tra domenica e lunedì, intorno all’1.15, un operatore di Sea-S, mentre stava svolgendo il servizio di raccolta, è stato preso di mira con il lancio di uova. La cosa è successo  in una pertinenza nel quartiere di Lavagnola, con il sistema di raccolta organizzato nel pieno rispetto del regolamento comunale.

La cosa che preoccupa è che non si tratterebbe di un episodio isolato. In passato altri operatori di Sea-S, impegnati nello stesso servizio nella medesima area, erano già stati oggetto di insulti, presumibilmente da parte della stessa persona che ha lanciato le uova. Nonostante gli episodi, i dipendenti hanno continuato a svolgere il loro lavoro in quella zona, seppur con una certa preoccupazione.

L’azienda ha annunciato l’intenzione di presentare un esposto alle autorità competenti per cercare di individuare il responsabile.

Elena Romanato

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