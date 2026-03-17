Alza troppo il gomito e poi tenta di arrampicarsi sul balcone di casa: soccorsi nella notte a Spotorno per un giovane

E' finita non proprio bene una serata passata in allegria, accompagnata dall'alcool, per un giovane che, dopo aver alzato il gomito, ha tentato da ubriaco di arrampicarsi sul balcone di casa perdendo l'equilibrio e cadendo rovinosamente a terra.

Il curioso episodio è accaduto intorno alla mezza di notte, tra ieri lunedì 15 e oggi martedì 16 marzo, nella centralissima via Mazzini e ha visto protagonista un giovane di 26 anni.

Dopo la caduta sono scattati i soccorsi, coi militi della Croce Bianca spotornese recatisi sul posto insieme al personale dell'automedica per prestare al ragazzo, che avrebbe riportato un trauma facciale, le prime cure del caso. Insieme a loro sono intervenuti anche i carabinieri per accertare quanto accaduto, dopodiché il giovane è stato accompagnato in codice giallo al Santa Corona di Pietra.