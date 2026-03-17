Crollo torre faro al Ruffinengo, Scaramuzza all'attacco: "Questa amministrazione parla parla ma per la manutenzione degli impianti non sta facendo niente"

Crolla una torre faro del campo sportivo Ruffinengo di Legino e non stanno mancando anche le critiche all'amministrazione comunale per la manutenzione degli impianti sportivi di Savona.

A puntare il dito contro la giunta Russo il capogruppo in consiglio comunale della Lega Maurizio Scaramuzza.

"E' ovvio che quell'impianto ha bisogno di una manutenzione importante e in passato noi non l'abbiamo fatto perché non avevamo le risorse, però questa amministrazione non l'ha fatto per scelta. Mi dispiace che sia caduta una torre faro e fortunatamente non si è fatto male nessuno ma ora purtroppo il Legino dovrà girovagare per i campi anche se ho visto che Quiliano gentilmente gliel'ha prestato - spiega l'esponente leghista - Ma è una problematica di tutti gli impianti: dall'acqua che entra nel palazzetto a Legino alle vetrate che cadono in via Trincee. Questa amministrazione parla, parla, parla, ma mi sembra che per la manutenzione degli impianti con la capacità economica che noi non ne avevamo, non sta facendo niente. Ringraziamo che non si è fatto male nessuno ma è un problema importante".

Fortunatamente infatti l’episodio è avvenuto di notte, quando nessuno era presente. Il palo si è posato su alcuni container a lato della tribuna, senza causare danni né al campo né alla parte riservata al pubblico.

Il capogruppo di "Pensierolibero.zero" Fabio Orsi ha voluto sdrammatizzare ricordando che però anche su altri temi la fortuna a volte non può bastare.

“Per fortuna che la buona sorte ha impedito anche questa volta danni alle persone, diciamo però che l’amministrazione comunale, ultimamente è 'piuttosto sfortunata' con gli effetti del clima tipico savonese (il riferimento è ovviamente ai cassoni portati in giro dal vento e che prima o poi travolgono qualcuno perché non ci si è pensato prima)" il commento di Orsi.

A fronte dell’incidente i tecnici del Comune hanno quindi disposto la chiusura temporanea della struttura per poter eseguire i necessari approfondimenti e verificare la tenuta delle altre torri faro.

Con l'inizio della primavera era previsto l'avvio dei lavori per il rifacimento del manto sintetico.