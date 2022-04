Loano. il 15 aprile in piazza Valerga il gazebo informativo con i volontari di Protezione Civile

Venerdì 15 aprile dalle 9 alle 12.30 i volontari del gruppo intercomunale di Protezione Civile e Antincendio Boschivo di Loano e Toirano saranno presenti con un gazebo posizionato in piazza Valerga a Loano, tra via delle Caselle e via Matteotti.

Per i cittadini sarà un importante momento “formativo”. Durante l’incontro, infatti, saranno fornite informazioni riguardanti le norme fondamentali di autoprotezione da attuare nei casi di emergenza, le norme comportamentali da adottare in caso di terremoto, alluvione, incendio boschivo, allerta meteo. Saranno presenti “roll up” espositivi, contenenti utili informazioni per affrontare i rischi più frequenti per la propria salute. Sarà inoltre possibile consultare le mappe del Piano di Emergenza Comunale per conoscere i dettagli operativi previsti in caso di emergenza, distinguendo ogni zona del territorio di Loano.

Parteciperanno ai gazebo, insieme ai volontari, gli amministratori ed i dipendenti del Comune di Loano assegnati all’ufficio di protezione civile.

Saranno quattro, in totale, gli incontri pubblici organizzati dal Comune di Loano nel corso del 2022 per informare residenti, turisti e anche gli studenti delle scuole sulle norme di autoprotezione fondamentali in caso di emergenza.