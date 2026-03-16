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Cronaca | 16 marzo 2026, 19:10

Cane ferito recuperato sul monte Croce: intervento del Soccorso alpino e dei Vigili del fuoco

Amstaff dolorante trovata sola in montagna: portata in salvo dall’elicottero, ora si cerca il proprietario

Cane ferito recuperato sul monte Croce: intervento del Soccorso alpino e dei Vigili del fuoco

Un cane Amstaff, femmina di un’età stimabile in 6-7 anni, è stato recuperato nel pomeriggio da Soccorso alpino e speleologico Liguria e Vigili del fuoco sul monte Croce tra Borghetto e Ceriale. 

L’animale è stato notato in atteggiamento strano: restava nella stessa zona, si muoveva solo di pochi metri. I soccorsi sono scattati anche perché si temeva che nei dintorni ci potesse essere il proprietario, magari in difficoltà. Un controllo sul posto ha escluso questa possibilità. Ma era il cane a non stare troppo bene: indolenzito, con difficoltà di movimenti e, probabilmente anche a causa del dolore, non troppo mansueto. 

I tecnici del Soccorso alpino sono riusciti comunque ad avvicinarlo. Poi è stato l’elisoccorso Drago a recuperarlo. 

L’animale, solo con un collare antipulci, è stato poi consegnato all’ambulanza veterinaria. I sanitari si occuperanno di curarlo e anche di cercare di risalire al proprietario.

Redazione

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