Borghetto S. Spirito, il nuovo polo per l’infanzia verso la fine dei lavori. Canepa: "Un’opera fondamentale"

Procedono spediti i lavori per la realizzazione del nuovo polo per l’infanzia di Borghetto Santo Spirito, un intervento strategico per il futuro della comunità e delle nuove generazioni, finanziato con 5 milioni di euro di fondi PNRR oltre a 700 mila euro di fondi comunali

Il cantiere è ormai nelle fasi finali e, nonostante alcune difficoltà iniziali, i lavori stanno proseguendo nel pieno rispetto del cronoprogramma. Durante i primi scavi, infatti, era emersa una fornace di epoca romana, un ritrovamento di grande interesse storico che ha reso necessario l’intervento degli archeologi e ha comportato uno stop ai lavori di circa sette-otto mesi per consentire le operazioni di recupero e studio del reperto. Nonostante questo rallentamento iniziale, l’intervento è stato portato avanti con grande efficienza, consentendo di recuperare i tempi e procedere a ritmi molto sostenuti, di fatto realizzando l’opera in tempi record.

Il nuovo polo sorgerà in via Pineland e sarà costituito da un unico edificio moderno e funzionale, progettato secondo criteri di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica. La struttura potrà accogliere fino a 120 bambini tra i 3 e i 6 anni, oltre agli ospiti dell’asilo nido per la fascia 3-36 mesi, offrendo spazi didattici innovativi e ambienti pensati per il benessere e la sicurezza dei più piccoli.

Accanto alla nuova scuola sorgeranno anche ulteriori servizi e spazi dedicati alla comunità. Il Comune, infatti, ha recentemente acquisito tramite una permuta un terreno adiacente all’area del nuovo plesso: qui verrà realizzato un parco attrezzato, pensato come spazio verde e area di gioco a servizio del polo per l’infanzia.

Una volta completato l’edificio scolastico, l’Amministrazione procederà inoltre alla realizzazione di un parcheggio pubblico, che sarà finanziato attraverso oneri a scomputo, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità dell’area e la fruibilità dell’intero complesso.

"Stiamo realizzando un’opera fondamentale per Borghetto Santo Spirito – dichiara il sindaco Giancarlo Canepa –. Il nuovo polo per l’infanzia rappresenterà una struttura moderna, sicura e sostenibile, pensata per offrire ai nostri bambini spazi di qualità dove crescere e muovere i primi passi nel loro percorso educativo. Nonostante la scoperta archeologica, che ha richiesto il giusto tempo per essere valorizzata, siamo riusciti a recuperare il ritardo iniziale e a portare avanti i lavori con grande determinazione. A questo intervento si affiancheranno anche il nuovo parco attrezzato e il parcheggio pubblico, completando così un’area che diventerà un punto di riferimento per le famiglie borghettine".

Il nuovo polo per l’infanzia rappresenta quindi uno dei principali investimenti degli ultimi anni nel settore scolastico e dei servizi per l’infanzia, destinato a migliorare la qualità dell’offerta educativa e degli spazi pubblici della città.