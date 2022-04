Campagna tesseramento 2021, in Liguria sono 170mila gli iscritti Cgil: "Dato conferma la bontà della nostra azione"

Il dato emerge dalla chiusura del tesseramento 2021 ed è riferito agli iscritti certificati, ossia quelli ai quali corrisponde un codice fiscale. La certificazione rappresenta un’azione di trasparenza e serietà messa in atto dalla Cgil per sopperire alla mancanza di una legge sulla rappresentanza più volte sollecitata e a sostegno della quale il sindacato ha raccolto oltre 3 milioni e mezzo di firme per una legge di iniziativa popolare che giace in Parlamento.

Nonostante le condizioni di contesto e le tante vertenze aperte, il tesseramento tiene e la Cgil si conferma primo sindacato in Liguria. Su 170 mila iscritti le donne sono 81 mila, 20 mila gli stranieri. In pratica il tesseramento Cgil ricalca la composizione del tessuto economico ligure con particolarmente incidenza nel settore servizi e terziario, nel lavoro pubblico e nei capoluoghi di provincia dove sono maggiormente concentrati gli insediamenti produttivi e l’economia del mare, la logistica e i porti.

Insieme alla tutela collettiva, la Cgil ha una forte rete di servizi dedicati alla tutela individuale che fornisce negli oltre 50 punti di contatto distribuiti in tutta la Liguria. In particolare il Caaf Cgil, Centro di Assistenza fiscale, nel 2021 ha effettuato 180 mila pratiche; di queste le maggiori sono rappresentate dalle dichiarazioni dei redditi, dall’Imu e dall’Isee.

Importanti anche i dati relativi all’attività del Patronato Inca dove nel 2021 sono state effettuate complessivamente circa 87 mila pratiche. Tanti sono i liguri che hanno effettuato le pratiche per la pensione, l’indennità di accompagnamento e l’assegno sociale e tra queste si segnalano in particolare le 7 mila pratiche per l’indennità di accompagnamento, misura di sostegno al reddito per le persone non autosufficienti, in prevalenza anziani.