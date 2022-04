Disabili costretti a scendere perché il vagone è occupato: il treno era già stato vandalizzato ad Albenga

"Un gesto inqualificabile che va condannato con fermezza". Cosi il presidente della Regione Giovanni Toti e l'assessore ai Trasporti Gianni Berrino hanno commentato quanto accaduto ieri sul treno Genova-Milano, dove 27 ragazzi disabili, con i loro accompagnatori, non si sono potuti sedere nei posti a loro riservati nella carrozza di testa, già occupati da altri passeggeri.

"Un episodio vergognoso e da stigmatizzare. Segna la totale mancanza di rispetto e sensibilità verso le persone disabili. Nonostante siano intervenuti gli operatori di Trenitalia e gli agenti della Polfer non c'è stato niente da fare" aggiungono.

Stando a quanto riferito da Trenitalia, il primo problema sarebbe sorto ad Albenga con la sostituzione del convoglio diretto a Milano poiché oggetto di atti vandalici: qualcuno infatti avrebbe scaricato l'estintore e danneggiato le colonnine del disinfettante per le mani, rendendo alcuni posti, pare una trentina, inutilizzabili.

L’azienda ha cosi predisposto dei bus sostitutivi e un nuovo treno, con i posti riservati per il gruppo di persone con disabilità. Arrivato alla stazione di Principe, nonostante cartellini affissi, i posti tenuti liberi fino a Genova in testa treno e malgrado la presenza di personale di Trenitalia e agenti della Polfer, i giovani disabili non sono stati fatti sedere da altri viaggiatori, saliti anch’essi nel capoluogo.

"Nonostante i treni siano stati presi d’assalto soprattutto dai vacanzieri di rientro verso le destinazioni del nord Italia, il sistema del trasporto ferroviario ha retto. E quello che è accaduto è un fatto doppiamente grave, non solo perché il treno è stato vandalizzato da ignoti passeggeri – conclude Berrino - ma soprattutto per quanto accaduto poi a Genova, un episodio inqualificabile che va condannato con fermezza”.

I disabili con l’aiuto dei loro accompagnatori hanno raggiunto Milano a bordo di un bus dedicato messo a disposizione da Trenitalia con loro personale dedicato in assistenza.