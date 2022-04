Alle Grotte di Borgio Verezzi va in scena “Le donne in teatro” di Nino Manitto

Domenica 1° maggio alle 21 le Grotte di Borgio Verezzi si trasformeranno in un suggestivo palcoscenico in cui andrà in scena “Le donne in teatro”, ideato e diretto da Nino Manitto.

Quattro donne, diverse situazioni rappresentate sul palcoscenico di Borgio Verezzi, dal dramma con spunti di riflessione per lo spettatore, alla commedia divertente. Si passerà da La Dissociazione schizofrenia di Vittorino Andreoli, a Lo stupro e a La prostituta in manicomio di Franca Rame e alla Medea di Euripide, a monologhi di taglio divertente, come la Vedova e la Sessuologa di Anna Marchesini, a La topastra di Stefano Benni.

L’opera, presentata dalla compagnia teatrale “Gli Zanni di Tovo San Giacomo con la collaborazione della Coop. Arcadia, vedrà la partecipazione di Elisabetta Galano, Filomena Angelico, Antonietta Rembado e Cira Graziano, accompagnare dalla chitarra di Mauro Pinzone, con luci e suoni di Alessandro Metelli.