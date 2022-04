Il 23 e 24 aprile torna VerticAlbenga: il programma

"VerticAlbenga" torna il prossimo 23 e 24 aprile 2022, in piazza Europa e piazza Corridoni. Dopo il successo dell’edizione 2021, che ha portato ad Albenga per la prima volta campioni di slackline a livello internazionale provenienti dall’Italia, dalla Spagna e dalla Francia, lo Yepp e il comune di Albenga hanno deciso di replicare ed anzi di realizzare un evento sportivo ancora più entusiasmante e spettacolare.

Durante le due giornate dell’evento saranno previste numerose attività.

Gara internazionale di Trickline - 1° tappa del campionato europeo

La Trickline è una delle discipline della Slackline. Un'attività di Freestyle che consiste nello svolgere acrobazie su una fettuccia larga 5 cm, parallela al terreno ad una altezza che varia dai 50 cm ai 175 cm e tesa tra due punti distanti 20/30 metri. Il campionato europeo ospiterà due categorie distinte; Pro e Basis dove gli atleti si sfideranno in round 1 VS 1 della durata di 105 sec. a testa dove dovranno dare il massimo per ottenere il maggior punteggio svolgendo acrobazie in combo e sfoggiando il proprio Stile.

Gara nazionale di Streetlifting - Calisthenics

Lo Streetlifting è una delle branche del Calisthenics. Tre tentativi per sollevare quanto più carico possibile in quattro esercizi distinti: Muscle up, Pull up, Dip e Squat. La Forza, dunque, è la capacità motoria protagonista di questa disciplina. Insieme allo Street Lifting, durante la giornata, si alternerà anche un’altra branca del Calisthenics, l’Endurance, il cui obiettivo è eseguire quante più ripetizioni possibili degli stessi esercizi menzionati precedentemente: Muscle up, Pull up, Dip e Squat.

Dimostrazioni di bmx, skateboarding, urban art, parkour, blading, streetball e breaking a cura di street is culture

Street is Culture APS ASD è una rete con il suo centro a Milano, in grado di portare in tutta Italia iniziative di sport, aggancio dei ragazzi a livello della strada e rigenerazione urbana. Rete, Giovani, Strada sono anche le parole chiave di Yepp Albenga, per questo l'associazione li ha voluti coinvolgere subito in VerticAlbenga. SiC proporrà workshop e dimostrazioni di bmx, skateboarding, urban art, parkour, blading, streetball, breaking rap e djing alla presenza di istruttori qualificati e campioni del territorio. Per informazioni o prenotare i workshop, scrivete a magid@streetisculutre.com o contattate il numero 351 8531072

Kettlebell

La palestra BadBox di Varigotti è un Kettlebell Lifting Centre, cioè un centro specializzato nel kettlebell lifting. Il team Only Kettlebell, autorizzato dalla World Kettlebell Sport, è stato per più volte in cima alle competizioni nazionali e i suoi membri hanno vinto numerose medaglie a livello mondiale. La squadra sportiva Onlykettlebell di Finale Ligure sarà ad Albenga per darvi la possibilità di conoscere e provare il kettlebell lifting in presenza di atleti agonisti che il mese scorso hanno partecipato al Campionato italiano qualificandosi per il prossimo campionato del mondo in Portogallo!

“Vi mostreremo le diverse tecniche di gara e i vari metodi di utilizzo di uno degli attrezzi più dinamici per l'allenamento, il kettlebell, pesanti sfere con maniglia e di diverso colore in base al peso!”

Musica dal Vivo con Tunguska Hi-Fi Sound System e SonidoDeMano

Due performance dal vivo, una a cura di Tunguska Hi-Fi, il sound system dal Lago d’Iseo che si presenta così: “Tunguska Hi Fi è il nome del nostro sound system, siamo una crew di 4 amici che condividono la passione per la musica in levare!

Quello che cerchiamo di fare è di infiammare le yards con i nostri dischi e le nostre produzioni..che si tratti di Roots, Dub o Digital Reggae. Il nostro è un vero amore per le basse frequenze”. L'altra performance sarà quella di SonidoDeMano, un progetto di sperimentazione e costruzione di Handpan, strumento musicale inventato in Svizzera nel 2000 dalla PanArt, formata da una coppia di artigiani specializzati in SteelPan originarie del centro America.

Il progetto è il sogno di Josè Mariano Agosta, un giovane musicista di 22 anni che dopo 3 anni di studio del mondo degli handpan incontra nel suo cammino Adriano, un fabbro molto creativo con 30 anni di esperienza nel campo del metallo; i due riescono a far nascere ed evolvere un vero laboratorio di sperimentazione su metallo, vibrazioni e armonici.

Dopo 7 anni di collaborazione Josè prosegue in solitaria cercando di migliorare tutti i punti critici e dedicando la maggior parte del suo tempo nel progetto.

“Dopo lo straordinario successo dello scorso anno torna VerticAlbenga. Saranno due giorni di sport, spettacolo e divertimento che porteranno nella nostra città straordinari atleti richiamando, al contempo, molti appassionati e curiosi in Piazza Europa e Piazza Corridoni location ideale per realizzare straordinarie performance sportive - commenta il sindaco Riccardo Tomatis - Sono proprio attività come queste che riescono a trasmettere, in particolare ai giovani, quei valori fondamentali non solo nello sport, ma anche nella vita di tutti i giorni. Allenamento, fatica e anche disciplina permettono di raggiungere straordinari risultati, il tutto divertendosi in una attività che trasmette un profondo senso di libertà e creatività. Un ringraziamento particolare va a tutti i ragazzi dello Yepp, alla consigliera delegata Camilla Vio e a coloro che parteciperanno a VerticAlbenga".

Aggiunge Camilla Vio consigliere delegato alle politiche giovanili: “Lo Yepp Albenga è la dimostrazione che la cittadinanza attiva è importante per tutto il territorio. Attraverso l’impegno di tutti e la sinergia con l’Amministrazione comunale che, da sempre intende dà fiducia alle nuove generazioni, si possono realizzare grandi cose. Grazie ai progetti dello Yepp, che partono da idee di giovani per altri giovani, anche quest'anno siamo riusciti ad organizzare questo evento che permetterà a tutti (più o meno esperti e sportivi) di condividere spazi della nostra città sentendoli più nostri e avendone ogni giorno sempre più cura e di vivere esperienze formative, importanti e divertenti”.

VerticAlbenga 2022 cerca volontari per la gestione delle aree della manifestazione, la regolamentazione degli afflussi, il controllo del rispetto delle normative covid-19 e l'assistenza agli atleti. Ai partecipanti saranno offerti buoni pasto, gadget, possibilità di pernottamento in tenda e ingresso gratuito ad alcuni dei workshop. Contattateci attraverso i nostri social per saperne di più.

VerticAlbenga è organizzato da YEPP Albenga APS e Ivan Soddu Slackliner con la collaborazione di Spartan League Workout, Slackline Liguria, ISA (International Slackline Association), Spider Slacklines e Street is Culture APS ASD, con il patrocinio del Comune di Albenga, della Provincia di Savona e della Regione Liguria e con il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione De Mari.

Yepp Albenga è un’associazione di promozione sociale che fa parte di una rete coordinata a livello nazionale da Yepp Italia e a livello europeo da Yepp Europe. Si occupa di cittadinanza attiva dei giovani, aiutandoli a realizzare il cambiamento che vogliono per la loro comunità.

Attiva come gruppo informale dal 2007 e come associazione dal 2016, negli anni, Yepp Albenga ha organizzato: corsi di formazione con metodologie di educazione informale, interventi di rigenerazione urbana, eventi, spettacoli dal vivo, sport in piazza, e programmi di integrazione rivolti a giovani richiedenti asilo e rifugiati, tutti nati dall’emersione dei bisogni della comunità e ideati e portati a termine dagli stessi giovani.

Collaborano inoltre: Krom Kendama, BeeBad Energy Drink, Slackline Italia A.S.D., Gibbon Slacklines, Tiger’s Gym Alassio, Studio tecnico geom. Muriella Massimo, Fronte Mare Ceriale, Spartaco, Pier Piazza PT, Overbar, Just Protein Alassio, Only Kettlebell e Exordi.