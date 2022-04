Scontro frontale tra auto nei pressi della galleria Valloria a Savona: tre feriti, tra cui una donna incinta

Un grande spavento ma fortunatamente nessun ferito in condizioni gravi. Così si è concluso l'intervento dei soccorritori sulla via Aurelia tra Savona e Albissola, in prossimità della galleria Valloria, in seguito a un incidente frontale nel quale sono state coinvolte due automobili.

Ancora incerte le cause dello scontro (pare che uno dei due autisti abbia perso il controllo del mezzo) che ha visto intervenire sul posto il personale sanitario delle pubbliche assistenze, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

A essere ricoverati sono stati i tre occupanti dei veicoli, tra cui una donna incinta, tutti trasportati in codice giallo per controlli e medicazioni del caso al pronto soccorso del San Paolo di Savona.

Per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi accidentati è stato necessario far defluire il traffico con la regolazione degli agenti di polizia intervenuti sul posto, causando code e rallentamenti in ambo le direzioni di marcia.