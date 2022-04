La Provincia di Savona agli Stati Generali della Logistica del Nord Ovest. Olivieri: "Incontri così un'occasione di collaborazione per aziende e territori"

Si è svolto questa mattina ad Alessandria, presso l'Università Orientale del Piemonte il Convegno "Stati Generali della Logistica del Nord Ovest" organizzato da Regione Piemonte, Regione Liguria e Regione Lombardia in collaborazione con Fondazione Slala e con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, alla presenza anche dei viceministri Morelli e Bellanova e del sottosegretario di Stato Scalfarotto.

L'evento è stata un'occasione di confronto molto importante che ha coinvolto i diversi livelli Istituzionali nella dimensione Interregionale Piemonte-Liguria-Lombardia e le aziende operanti nei diversi settori della logistica, trasporti, infrastrutture, porti: diverse le argomentazioni di alto livello trattate e proiettate strettamente alle esigenze di programmazione e di regia del Pnrr.

Tra gli argomenti il monitoraggio delle opere ferroviarie, la digitalizzazione della logistica, il sistema portuale e retroportuale del Nord Ovest, e in generale la situazione economica attuale e i nuovi scenari che si presenteranno anche grazie ai fondi che verranno destinati dal piano nazionale di ripresa e resilienza.

Per la provincia di Savona era presente il Presidente Olivieri, il quale si è detto particolarmente soddisfatto delle tematiche trattate e, soprattutto nell'ambito delle competenze provinciali di programmazione e regia territoriale e di stretta collaborazione tra regioni, di poter presenziare a questo evento che ha offerto una grande occasione di confronto tra istituzioni e aziende interessate da tutte le tematiche della logistica.

"È stato un incontro fondamentale per il nostro territorio, per le aziende e tutti coloro che vivono e lavorano in provincia e in tutto il Ponente: con gli Stati Generali della Logistica del Nord Ovest, insieme a diversi imprenditori e rappresentanti di categoria, è stata un'occasione di confronto (in particolare con le Amministrazioni e a iniziare alla Presidenza sia di Regione Piemonte sia di Regione Liguria e gli Assessorati competenti) in uno di quei settori in cui la funzione di programmazione e di regia territoriale dell'Ente Provincia è quanto mai fondamentale" ha detto il presidente a margine dell'evento.

"Un'indicazione molto importante per il territorio provinciale è emersa in particolare dall'intervento del Componente della Direzione Commerciale RFI, Christian Colaneri, che parlando del contratto di programma ha dato conto dell'avanzato stato di programmazione dell'intervento manutentivo sulla tratta ferroviaria Savona-Torino dove i nostri obiettivi sono già oggetto di un protocollo di intesa con la Provincia di Cuneo" conclude Olivieri.