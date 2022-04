Secondo lotto della piscina Zanelli: il comune di Savona partecipa ad un bando Pnrr richiedendo un finanziamento da 2 milioni e mezzo

Era andato deserto in due occasioni il bando per la costruzione e il comune di Savona allora ha deciso di presentare una domanda di finanziamento per il Pnrr.

La giunta Russo ha deliberato infatti questa mattina (la delibera di approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica risale invece al luglio 2019) la partecipazione al bando per la realizzazione del secondo lotto della piscina Zanelli.

Il costo totale dell'intervento, che consiste nella realizzazione di un nuovo impianto natatorio a potenziamento dell'attuale polo esistenze e funzionalmente autonomo, si aggira sui 2 milioni e 500 mila euro.

"E' un bando particolare rispetto agli altri, il Ministero infatti contatterà i comuni che hanno presentato la domanda, successivamente ci sarà una fase di concertazione e alla fine decideranno cosa finanziare - ha spiegato l'assessore allo sport Francesco Rossello - noi parteciperemo per la capienza totale del bando e sappiamo che la fase di concertazione costituisce un'incognita, il tempo comunque stringe perché entro il 31 marzo 2023 dovremo aver fatto la gara ed averla affidata".

"È importante e ci puntiamo perché abbiamo tante carte da giocarci su diversi aspetti sia perché potrà diventare un futuro centro federale del nuoto sincronizzato e la sede della fase finale delle coppe europee di pallanuoto oltre a diventare un impianto di valenza nazionale" ha proseguito Rossello.

"Rispetto al cluster 3 che ha una capienza che arriva fino a 4 milioni che consente qualsiasi tipo di progetto e richiede anche l'adesione al progetto di una federazione nazionale e ogni federazione può aderire ad un solo progetto, noi abbiamo dovuto coinvolgere la Fin per la piscina Zanelli e la Federazione italiana pesi per gli interventi sulla palestra del Coni, chiedendo se erano interessati su Savona, ma tutte e due hanno deciso di investire su altri progetti. Quindi abbiamo rinunciato a partecipare al bando di quella tipologia" ha puntualizzato l'assessore allo sport.

Nel settembre 2019 nessun privato si era dimostrato interessato al project financing proposto dalla passata amministrazione comunale per la costruzione della seconda piscina da 25 metri ed un investimento che si attestava sui 3.7 milioni di euro. La gestione totale dell'impianto, sarebbe stata di 15 anni. Il soggetto aggiudicatario doveva accollarsi tutte le spese ma poteva recuperare i costi grazie alla gestione pluriennale.