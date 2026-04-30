Alassio in vetrina alle Finali Nazionali di Ginnastica Ritmica a Lignano Sabbiadoro

Trasferta a Lignano Sabbiadoro, in Friuli-Venezia Giulia, per il team della ASD Move Up Alassio in occasione delle Finali Nazionali di Ginnastica Ritmica. Le giovani atlete e le loro accompagnatrici, nella trasferta nel Nord Est italiano, hanno promosso la destinazione turistica di Alassio portando con sé le cartine dei sentieri e altri materiali dedicati al territorio.

Settanta le squadre provenienti da tutta Italia che hanno partecipato all'evento dedicato alla ginnastica ritmica, nel corso del quale è stato distribuito tutto il materiale pubblicitario.

“Ancora una volta, in sinergia con l'Assessorato al Turismo che ha messo a disposizione il materiale informativo e promozionale – sottolinea l'assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti - lo sport si è trasformato in un'occasione di visibilità importante per Alassio”.



