Meteo, in Liguria fine settimana con giornate instabili: attenzione a vento forte e precipitazioni

Giornate instabili in arrivo sulla nostra regione. È quanto emerge dal bollettino di vigilanza metereologica per la Regione Liguria, strumento di Protezione Civile emesso, questa mattina, dal Centro Funzionale Meteo Idrologico Arpal.

Per domani, sabato 23 aprile, avremo venti tra Sud-Est e Sud-Ovest in rinforzo fino 40-50km/h con raffiche 60-80km/h al mattino localmente sulle zone BDE, da pomeriggio diffusamente su tutte le zone. Moto ondoso in aumento fino a mare molto mosso ovunque la sera. Dalle prime ore della giornata piogge di debole intensità con cumulate localmente significative; dal pomeriggio un fronte spazza la regione da Ponente verso Levante portando rovesci e temporali su tutte le zone con possibili fenomeni forti.

Dopodomani, invece, domenica 24 aprile, precipitazioni diffuse sul centro-Levante con cumulate significative sulle zone BE, elevate su C accompagnate da temporali forti. Possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii, danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione. Venti 50-60km/h rafficati da Sud-Ovest sui capi esposti di A; mareggiata su C; mare localmente agitato anche sottocosta su AB.