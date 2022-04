Fact-checking sui temi della resistenza: la storica Chiara Colombini incontra studenti e savonesi

Chiara Colombini, storica e ricercatrice dell'Istituto Storico della Resistenza di Torino, di recente autrice di un importante testo sul fact-checking in relazione alla Resistenza, arriva a Savona, venerdì 29 aprile, per incontrare i ragazzi dell'Istituto Ferraris Pancaldo e tutta la cittadinanza savonese.

Il doppio evento, organizzato dal Ferraris Pancaldo in collaborazione con il Comune di Savona, si svolge alle 11, nell’aula Borsellino dell’Istituto tecnico, ed è dedicato alle classi quinte e ad altre collegate in remoto e ha come filo conduttore il libro Anche i partigiani però… la storia alla prova dei fatti, un’immersione nel mondo della Resistenza fondato su una solida base documentale.

Nel pomeriggio, invece, dalle ore 17 nella Sala della Sibilla del Priamar, l'evento formativo con la storica si trasforma in un incontro pubblico creato per dialogare sui temi della Resistenza, tra passato e presente al quale prende parte anche il vicesindaco Elisa Di Padova.

“Si tratta – è il commento del vicesindaco – di un'iniziativa molto importante che si colloca all'interno delle celebrazioni per il 25 Aprile e che nasce da una proposta e da una collaborazione molto proficua con l'Itis”. L'incontro al Primar, continua Di Padova, “è aperto alla cittadinanza tutta e, in modo particolare, alle delegazioni di studenti, proprio per l'approccio con cui verrà affrontato il tema, soprattutto rispetto allo studio e al fact-checking, indispensabile in un mondo in cui la selezione e la verifica delle fonti sui siti e sui social è elemento imprescindibile nella formazione dei ragazzi”.