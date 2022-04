Quiliano, investimenti in sicurezza del territorio e solidarietà alle fasce sociali colpite dal Covid

Investimenti per interventi di asfaltature, manutenzione aree verdi, aggiornamento del piano di protezione civile e completamento degli interventi relativi a via Trexenda e agli argini del torrente Quazzola e di via Tecci alta.

Stanziati inoltre 33mila euro per un fondo destinato a coprire le minori entrate dei tributi locali, in particolare la Tari, attraverso le misure di agevolazione a favore delle famiglie composte da 4 o più componenti e con certificazione Isee inferiore a 8mila e 500 euro e di sgravio parziale pari al 25% per le attività commerciali che abbiano subito la sospensione, anche solo parziale dell’esercizio a seguito delle chiusure previste dalle autorità nazionali e regionali.

Sono queste alcune delle voci più significative della variazione al Bilancio 2022, approvata con voto unanime dal Consiglio Comunale di Quiliano nel corso della seduta di martedì scorso, 26 aprile.

Durante il dibattito, il sindaco e gli assessori hanno illustrato il valore dei vari interventi, finanziati in modo rilevante da maggiori entrate, relative al riconoscimento degli interventi a seguito degli eventi alluvionali del 4 ottobre 2021: 83mila euro sono stati destinati agli interventi di prima emergenza (sgomberi, rimozione materiali che ostruiscono le strade, ecc.) e oltre 1 milione di euro invece è servito per gli interventi di somma urgenza.

Un ulteriore finanziamento proviene altresì dalle quote dell’avanzo di amministrazione 2021. In questo modo, nonostante l’emergenza Covid-19, il Comune di Quiliano sta continuando a fronteggiare tale problematica, ma con uno sguardo continuo rivolto al futuro.

Una visione, questa, peraltro evidenziata in sede di esame del Rendiconto della Gestione 2021, illustrato dall’assessore al Bilancio Tiziana Bruzzone, riferita sia ai dati contabili sia al dettaglio puntuale degli interventi sviluppati dall’Amministrazione e dagli uffici comunali durante lo scorso anno, unitamente ai risultati conseguiti.

Da questi elementi indicatori risulta pertanto che l’attività gestionale degli uffici amministrativi e finanziari dell’Ente, seppur a fronte delle rilevanti problematiche emergenziali sviluppatesi durante il 2021, è stata improntata a criteri di virtuosità, corretta tenuta dei conti, e nel contempo dalla puntuale e regolare erogazione dei servizi al territorio e alla comunità, pur non mancando l’impegno continuo nel sostegno alle categorie economiche e sociali in difficoltà.

L’ampia sintesi dell’operato svolto dall’Amministrazione Comunale nel corso del 2021, è partita dalle prime due tematiche che hanno segnato il suddetto anno nella vita amministrativa della comunità quilianese: l’emergenza epidemiologica determinata da Covid e i I lavori di somma urgenza derivanti dai danni alluvionali sviluppatisi il 4 ottobre 2021, in parte finanziati dalla Regione Liguria.

Per quanto riguarda l'emergenza sanitara, l’Amministrazione Comunale ha proseguito nella messa in sicurezza dell’intera struttura comunale e nell’attività di digitalizzazione dell’Ente con l’attivazione dello sportello telematico per tutti i servizi comunali e l’avvio dei portali web istituzionali.

Si segnalano, inoltre, le attività svolte nei confronti delle famiglie in difficoltà, con erogazione dei “Buoni spesa” e “Buoni affitto, buoni utenze e spese condominiali” e quelle a sostegno delle attività economiche che hanno maggiormente subito il peso del ridimensionamento delle proprie attività, attraverso la rilevante riduzione della Tari nella misura del 75%.

Per quanto concerne invece l'emergenza maltempo, pronta è stata la reazione e l’attività realizzativa dell’Amministrazione Comunale che, a fronte di danni quantificati in oltre 2 milioni di euro, ha visto riconosciuta all’Ente da parte del Dipartimento della Protezione Civile (per il tramite della Regione Liguria) una prima tranche per complessivi 1.083.705,61 euro.

“Il lavoro svolto nel corso del secondo anno integrale del nostro mandato politico-amministrativo - dichiarano il sindaco Isetta e l’assessore Bruzzone - è stato sicuramente intenso, pieno di problematiche, ma anche e soprattutto contrassegnato da rilevanti opportunità e stimoli che ci hanno consentito di operare, ogni giorno, con risolutezza e forza di volontà per contribuire alla crescita della vita sociale della nostra comunità. Non ci siamo limitati alla gestione ordinaria dell’emergenza ma abbiamo attuato concrete iniziative con una visione di valorizzazione e di miglioramento della vita della nostra comunità”.

“Per contribuire alla ripresa di Quiliano, terminata l’emergenza pandemica - conclude il sindaco Isetta - occorrerà l’impegno di tutti noi, insieme, per lavorare verso la costruzione di un bene comune, proseguendo nel percorso di valorizzazione del territorio attraverso tutte le particolarità sotto i vari profili (agricolo, gastronomico e turistico di entroterra), senza dimenticare le funzioni di supporto sociali e di assistenza alle fasce più deboli”.