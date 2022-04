Albenga cerca fondi per il restyling urbano di via Carloforte

L'amministrazione comunale di Albenga pronta a cercare fondi per la riqualificazione urbana di via Carloforte e molti altri progetti. Durante il Consiglio comunale di ieri sera giovedì 28 aprile è stata approvata la delibera avente ad oggetto l’approvazione della nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Per II Periodo 2022/2024.

Ad illustrare la pratica l’assessore Silvia Pelosi che ha elencato i nuovi progetti che l’Amministrazione intende portare avanti attraverso l’ottenimento di fondi (in particolari quelli del Pnrr): "Tra i progetti che intendiamo portare avanti figurano l'adeguamento dei ponti stradali di Viale Che Guevara in attraversamento a Rio Antognano e Carenda; l'aggiornamento sismico, prevenzione incendi, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico dell’asilo nido di via Torino; la manutenzione straordinaria e adeguamento sismico della palestra delle Paccini; la progettazione definitiva per l’adeguamento idraulico del rio Carenda adeguamento delle sezioni di deflusso del rio mediante rifacimento degli argini ed allargamento del letto di scorrimento; la predisposizione definitiva esecutiva di adeguamento idraulico dell’areale dell’ex caserma Piave e zone limitrofe".

"Il comune intende partecipare al bando di progettazione che, in questa fase, non richiede una scelta sulla tipologia di progetto che si intende effettuare e che, data anche la grande importanza di quest’area che, da troppo tempo rappresenta una ferita aperta nel cuore della città, l’amministrazione intende condividere con i cittadini le scelte sulla destinazione di tale area" precisa il sindaco Riccardo Tomatis.