Lavori urgenti alle fognature, in Finalborgo cambia provvisoriamente la viabilità

Prenderanno il via lunedì 2 maggio alcuni lavori urgenti alle fognature in carica al Consorzio di Depurazione delle Acque del savonese a Finalborgo.

Gli operai saranno impegnati in particolare all'altezza di via Nicotera, nella parte confinante con piazza Garibaldi, dove dovranno effettuare una riparazione di un tratto ormai vetusto delle tubature.

"Questo porterà a una modifica limitata della viabilità per le vetture - spiega il vicesindaco e delegato ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi - Per quanto invece riguarda i mezzi furgonati abbiamo previsto la conversione momentanea di piazza di Porta Testa in area carico scarico, quindi eviteremo di farli entrare da Porta Reale in quanto, su via Nicotera, la manovra per loro risulterebbe complicata".