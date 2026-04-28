Savona, al via il ritiro dei sacchi per la raccolta differenziata

Riparte anche per il 2026 la distribuzione annuale delle dotazioni per la raccolta differenziata. I cittadini potranno ritirare i nuovi sacchi dal 4 maggio al 30 giugno, presso la struttura allestita in piazza Barile e piazza del Popolo a Savona, nei pressi del Tribunale.

Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30, il giovedì con orario continuato fino alle 20, e il sabato dalle 8.30 alle 12.30. La distribuzione sarà sospesa nei giorni festivi.

La società SEA-S invita la cittadinanza a partecipare al ritiro, sottolineando l’importanza della collaborazione per mantenere elevata la qualità della raccolta differenziata e il decoro urbano.

Per chi non riuscisse a recarsi al punto di distribuzione entro giugno, sarà comunque possibile ritirare i sacchi durante tutto l’anno presso il punto informativo di piazza del Popolo.