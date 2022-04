Dalle saldatrici ai DPI, Lineonline.it: più di 140mila articoli a magazzino

Approfittando di Lineonline.it, il cliente trova esattamente quello che serve per le proprie iniziative relative ad antinfortunistica, giardinaggio e DIY. Soluzioni presentate a prezzi altamente competitivi, a fronte di oltre 140mila articoli a magazzino. Le spedizioni (a basso impatto ambientale) si realizzano in appena un giorno lavorativo e sono disponibili oltre 80 brand certificati.

Quella accessibile su www.lineonline.it è un’offerta di cui fanno parte più di 90.000 prodotti con spedizione e reso gratuito, allestita per cogliere ogni richiesta. Tra le principali categorie troviamo infatti scarpe antinfortunistiche estive e abbigliamento antinfortunistico, DPI, spaccalegna, tagliarba, stufe a pellet, generatori di aria calda, bidoni aspiratutto, compressori, saldatrici inverter, trapani e tantissimi altri ancora.

Al cliente vengono forniti i prezzi più competitivi del mercato. Lo dimostrano le oltre 7.700 recensioni garantite da Feedaty. Ma insieme a qualità e convenienza vengono offerti anche sistemi di pagamento sicuri, ovvero in contanti alla consegna, carte di credito e prepagate, PayPal o bonifico bancario.

L’impegno sul piano della qualità, invece, trova espressione in marchi di punta, tra cui Diadora Utility, Bosch, Lavor, Lotto Works, Ryobi, Stiga, Telwin, U-Power, Cofra, solo per citarne alcuni. L’e-commerce permette di acquistare tutto ciò di cui si ha necessità esattamente quando lo si preferisce, senza vincoli di spazio e tempo. Le spedizioni avvengono in 24 ore (che diventano 48 per isole, Calabria e Puglia).

Lineonline è un’azienda green fin dalla sua fondazione, per questo le spedizioni sono a basso impatto ambientale, ricorrendo a materiali biodegradabili. Non solo. Vengono accorpate le spedizioni per ridurre le emissioni di anidride carbonica.

In caso di dubbi o bisogno di assistenza, anche post-vendita, viene fornito un servizio clienti con esperti del settore.

Per i tuoi progetti approfitta di qualità e semplicità dei brand leader, digita ora www.lineonline.it!