Alassio, una messa per ricordare Marco Parascosso. Lo zio scrive al sindaco: "Urgenti misure idonee sull’Aurelia-bis per ridurre il verificarsi di incidenti"

Una triste ricorrenza sta per avvicinarsi, un terribile episodio che lo scorso anno scosse tutto il savonese. In occasione dell’anniversario del tragico incidente sull’Aurelia-bis a Villanova d’Albenga del 5 maggio 2021, in cui perse la vita il giovane Marco Parascosso, di Alassio, oltre al 24enne cuneese Emanuele Albanto, i famigliari del caro Marco chiedono a tutti gli amici di unirsi a loro nella preghiera e nel ricordo nella santa messa che sarà celebrata presso la chiesa di San Giovanni Battista (Fenarina) alle 19 di giovedì 5 maggio.

Un evento terribile quello che strappò alla vita terrena il 19enne Marco, grande appassionato di calcio, giocatore della Veloce e studente presso l’Istituto Alberghiero di Alassio. Nel sinistro del 5 maggio 2021 furono coinvolti tre veicoli e 4 giovani, di cui 2 purtroppo deceduti, un ferito gravissimo, il 16enne Davide, fratello di Marco, e uno rimasto fortunatamente illeso.

Fu grande lo sgomento tra le comunità di Alassio, Albenga e in tutto il territorio savonese per la tragica morte del ragazzo. Una folla di giovani, nel corso dei funerali, si strinse alla famiglia e ai parenti, tra cui molti che indossavano una t-shirt bianca col nome di Marco scritto in azzurro. Presenti gli amici di sempre, i compagni ed ex di scuola e di calcio, ma anche tanta gente comune, colpita dalla tragedia che ha visto la vita di un giovane figlio di Alassio spegnersi.