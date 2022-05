Millesimo, un campo OCR/Spartan in località Acquafredda: il 7 maggio l'inaugurazione

Diretta da Fabio Maestro chinesiologo e studente di osteopatia, l’associazione ha trovato in Thomas Portela un fondamentale supporto nella figura di obstacle specialist e allenatore. Entrambi atleti all’interno del circuito Spartan/O.C.R., dalla passione per le corse ad ostacoli è nata l’idea di creare un campo di allenamento all’aperto, nell’area picnic, per promuovere lo sport outdoor.

"Abbiamo colto di buon grado l’iniziativa di OCR Valbormida Camp e ci siamo subito attivati per trovare un luogo idoneo allo svolgimento di tale disciplina. Nella nostra frazione di Acquafredda è presente un’area picnic, già devastata da maltempo e alluvioni e inutilizzata; pertanto abbiamo fatto un progetto di riqualificazione dell’area destinandola a questa iniziativa - spiega il sindaco Aldo Picalli - Nell’area è già esistente un fabbricato, in parte destinato a magazzino e in parte a spogliatoio per lo svolgimento dell’attività sportiva".

Con l’inaugurazione prevista nella giornata di sabato, la squadra agonistica di Project Ephebatos avrà un campo base dove preparare i propri atleti e dove gli allenatori potranno far avvicinare a questo sport grandi e piccini, da far puoi gareggiare nelle categorie Kids (bambini under 14), Open per (divertimento) ed Elite/Age group (competitive) nei vari eventi sparsi in Italia ed Europa.

"Il nostro obiettivo è da sempre quello di ampliare il più possibile il numero delle discipline sportive nel nostro comune e con OCR VAlbormida Camp, abbiamo implementato l’offerta con una disciplina che sta avendo sempre più successo e che coinvolge tutte le fasce d’età, consentendo altresì agli atleti di poter effettuare attività fisica a contatto con la natura" conclude l'assessore alla Sport Roberto Scarzella.