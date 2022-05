Varazze, stanziati 240mila euro per asfaltare le strade. Vicesindaco Piacentini: "Una cifra molto alta rispetto agli anni precedenti"

240mila euro per il rifacimento degli asfalti a Varazze.

A comunicarlo è il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fillippo Piacentini in merito agli interventi che prenderanno il via a breve in via Canavelle, via Callandrone, via Nuova Cantalupo, via Milano, via IV Novembre, via Montegrappa, via Villagrande, via Carattino e via Ravano.

"Una cifra molto alta rispetto agli anni precedenti. A breve la ditta incaricata dai lavori ci fornirà il cronoprogramma e comunicheremo le date e le tempistiche in modo tale che tutti possano essere consapevoli dell'intervento che andremo a fare" spiega Piacentini.

120mila euro invece sono stati stanziati per il primo stralcio per la regimazione delle acque del campo di atletica di via Scavino.

"Il secondo stralcio si avvicina invece al pontino di collegamento per arrivare al campo - prosegue il vicesindaco e assessore - è un intervento che partirà entro una settimana e dieci giorni, abbiamo aspettato per concludere con i lavori di messa in sicurezza di Rio Bagetti e non andare a congestionare troppo la viabilità".