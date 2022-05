"Fior d'Albenga", un successo come il "Grande Cinema": le premiazioni in piazza San Michele (FOTO e VIDEO)

La giuria appositamente costituita per il concorso Fior d'Albenga, composta dagli esperti professoressa Caterina Mele, dottor Marco Ottonello e dottor Pietro Pensa, si è espressa e, nella mattinata odierna, venerdì 6 maggio, in piazza San Michele si è tenuta la premiazione.

Si è aggiudicata il 1° posto e un premio di 1.500 euro l'aiuola denominata “Pane e Tulipani”, realizzata dall’Associazione Donne in Campo Savona; al 2° posto “Avatar”, aiuola dell’Associazione Caffè Letterario dei Giardinetti, che ha ricevuto un premio di 1.000 euro; al 3° posto si è piazzato il comune di Andora con l'aiuola “Il postino”, che ha ricevuto un premio 500 euro. Il premio speciale, conferito dall’ente patrocinante Genova Liguria Film Commission, è stato assegnato al comune di Albenga per la realizzazione delle installazioni a tema Jurassic Park, risultato di grande richiamo, consegnato dalla presidente di Glfc Cristina Bolla. L’evento, patrocinato da Regione Liguria, Provincia di Savona e Genova Liguria Film Commission, ha visto la realizzazione di 8 aiuole in gara, tutte realizzate nel centro storico della città di Albenga: “8 e ½”, “E.T.”, “Fuga per la vittoria”, “Pane e tulipani”, “Il Postino”, “Avatar”, “Il ritorno di Mary Poppins” e “Luca”. All'evento hanno preso parte il Questore di Savona, la dottoressa Alessandra Simone, il primo cittadino Riccardo Tomatis, il vice sindaco Alberto Passino, l'assessore agli eventi Marta Gaia, il presidente dell'associazione "Fior d’Albenga" Giuseppe Rossi e la presidente di Glfc, Cristina Bolla.

“Ringrazio l’Amministrazione comunale e tutti coloro che hanno partecipato a questa iniziativa attraverso la quale abbiamo messo in evidenza il meglio della produzione florovivaistica della piana - afferma il presidente dell'associazione Fior d'Albenga Giuseppe Rossi-. Una sinergia che, insieme agli allestimenti, ha portato ad Albenga migliaia di persone per un’edizione di grande successo.”

“Un’edizione che ha attirato tantissimi turisti e ha visto la partecipazione di molte gite scolastiche con bambini provenienti da tutto il comprensorio - spiegano l'assessore agli eventi del comune di Albenga e il vicesindaco Alberto Passino -. Le istallazioni sceniche in linea con il tema Grande Cinema hanno permesso di valorizzare e diffondere ancor più le peculiarità del comparto florovivaistico della nostra piana. La partecipazione nella realizzazione di Associazioni, scuole, dell’associazione Fior d’Albenga supportate economicamente e tecnicamente da moltissimi sponsor è un valore aggiunto ad una manifestazione storicizzata e tanto attesa. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione dell’edizione 2022".

"Visto il grande successo abbiamo deciso di prorogare l’evento fino al 15 maggio, chiudendo con Sant’Isidoro, festa degli agricoltori” concludono Gaia e Passino.

“Questa è stata un’edizione di Fior d’Albenga strepitosa, dopo due anni di Covid si può dire che siamo ripartiti con un grande successo e per questo ringrazio in particolare il vicesindaco Alberto Passino e l’assessore Marta Gaia", commenta il sindaco Riccardo Tomatis.

"Migliaia di turisti e visitatori hanno affollato le vie del nostro centro storico attirati dai fiori e dai dinosauri apprezzati in particolare dai bambini. Anche chi non avrebbe potuto, in un momento tanto difficile come quello che stiamo vivendo, fare una gita in un parco tematico a pagamento, ha potuto godere di uno spettacolo emozionante. Manifestazioni come questa riescono a valorizzare tutti i diversi aspetti della nostra splendida città: l’arte, la cultura, la storia, l’enogastronomia con gli eventi correlati e, naturalmente in primis, la produzione florovivaistica del nostro territorio. Siamo felici di poter prolungare questa edizione fino al prossimo 15 maggio e invito tutti a continuare a far visita al nostro straordinario territorio”, conclude il primo cittadino di Albenga.

“Il nostro obiettivo è quello di valorizzare tutto il territorio. Personalmente ho sempre un occhio di riguardo verso il Ponente e Albenga mi è molto cara - afferma la presidente di Glfc Cristina Bolla -. Conosco questa manifestazione fin dall’inizio e credo che questa edizione si possa definire realmente “della ripartenza”. Il fatto che il tema scelto sia stato quello del Grande Cinema è stato per me un punto di orgoglio. Complimenti a tutta l’Amministrazione, sempre attenta e sempre un passo avanti”.

“Albenga è una delle nostre priorità. Mi piace partecipare a queste iniziative perché la cultura e il bello sono sicurezza", spiega il Questore di Savona Alessandra Simone.

"Puntare sulla prevenzione vuol dire arrivare prima della commissione di reati. Tutte le iniziative di questo territorio sono apprezzate anche da noi che produciamo sicurezza. Insieme a voi vogliamo contribuire a rendere questo splendido territorio sempre più sicuro”, conclude il Questore di Savona.

Ringraziamenti da parte dell'amministrazione ai partner dell’Associazione Fior d’Albenga: l’agenzia Mway Communication & Events per la comunicazione e il supporto organizzativo all’evento, le associazioni di categoria (Cia, Confagricoltura e Coldiretti), le autorità cittadine e i rappresentati delle associazioni e attività locali che hanno collaborato alla buona riuscita di questa edizione. Un particolare ringraziamento agli sponsor: main sponsor: Cerruti S.p.a.; Top sponsor: Coop Liguria, Autotrasporti Fenoggio, Gambetta Piante, Vivai Michelini e Vivai Montina; official sponsor: Ecogrid, Peirano Bevande, Termotecnica Pericoli, RB Plant, Mewes Azienda Agricola; supporter: Vigo.

Gli appuntamenti ancora in programma fino al 15 maggio sono disponibili sui canali social e sul sito web della rassegna www.fiordalbenga.it.