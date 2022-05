Papà separati, riprendono gli incontri savonesi per l'associazione Auto Mutuo Aiuto

Franco si è trovato senza lavoro e senza casa nel giro di poche settimane, con la moglie aveva rotto già da diversi mesi, ma i rapporti si sono incrinati sempre di più e la sentenza del giudice ha aggiunto un’altra tegola sulla sua testa.

Carlo, invece, da libero professionista ha potuto bleffare un po’ con i figli, gli amici e i parenti, ma dopo la separazione si è trovato a dormire in macchina per parecchio tempo prima di chiedere aiuto.

Giorgio, coperto da continue umiliazioni, ha trovato un po’ di ‘pace’ soltanto la notte in stazione, assieme ai senza fissa dimora.

Non è la trama di un romanzo. Sono storie purtroppo sempre più comuni che coinvolgono decine e decine di padri separati.

In Italia, secondo uno studio della Caritas di qualche anno fa, sono in tutto 4 milioni, di questi 800 mila vivono sulla soglia di povertà. Il 70% circa non riesce a sostenere le spese per i beni di prima necessità.

Non c’è una stima precisa delle sofferenze che si vivono con la separazione e che vengono tenute nascoste: depressione, insonnia, disturbi dell’umore e attacchi di panico e pesino i suicidi, a cui si aggiungono i racconti di chi, negli ultimi dieci anni, ha partecipato ai gruppi di Auto Mutuo Aiuto.

La società è portata a credere che il passaggio da coniugati o conviventi a separati sia qualcosa di netto e semplice, ma i coniugi in via di separazione sono persone fragili, spesso incapaci di gestire i problemi.

Problemi che emergono dalle testimonianze di oltre 400 utenti che dal 2010 ad oggi hanno partecipato ai gruppi di Auto Mutuo Aiuto, dove ognuno, mettendo in comune la propria situazione ed i propri disagi, può arricchirsi attraverso l’ascolto dell’esperienza degli altri.

In questo lungo periodo l’attività e i gruppi AMA dell’associazione si sono tenuti nella modalità online, sulla piattaforma Google Meet, che verrà comunque mantenuta per coloro che hanno difficoltà a muoversi .

Riprendono gli incontri in presenza dell'Associazione a Savona per affrontare una separazione consapevole, con l'esperienza di coloro che coloro che l'hanno affrontata prima.

Avranno una cadenza quindicinale avverranno di mercoledì dalle 21 alle 23 presso i locali dell'ex I circoscrizione in Via Dei Castodenga (Via Crispi) 17100 Savona – Lavagnola.

Informazioni al 3336956952 oppure a info@papaseparatiliguria.it