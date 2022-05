Levante savonese fiorito con le piante di Euroflora 2022

Margherite, piante aromatiche, sempreverdi e molto altro materiale preveniente dallo stand di Regione Liguria allestito per Euroflora 2022, questa mattina è stato distribuito tra i aomuni aderenti all’associazione Il Levante Savonese per arrivare nei diversi paesi ad abbellire aiuole e spazi verdi.

Già ritirato singolarmente, comune per comune, il materiale proveniente dallo spazio allestito da Anci, l’associazione Il Levante Savonese si è mossa in gruppo per procedere al ritiro del materiale messo a disposizione da Regione Liguria. Con il consigliere regionale Alessandro Bozzano che si è fatto da rappresentante del gruppo presso lo stand Euroflora della Regione, il sodalizio si è quindi organizzato per ritirare in un’unica soluzione per tutti i comuni aderenti all’associazione, agevolando quindi anche i piccoli comuni nella procedura di ritiro del materiale, abbattendo costi e tempi.

Messi a disposizione dai comuni di Varazze e Albisola Superiore, come da programma questa mattina due mezzi si sono recati presso lo stand Euroflora di Regione Liguria per caricare piante e fiori da destinare al territorio del Levante Savonese. Al rientro, intorno alle 12.00, è stato quindi fissato un punto smistamento a Varazze, dove sono intervenuti i rappresentanti di tutte le cittadine che hanno aderito all’associazione il Levante Savonese per ottenere la propria parte del materiale ritirato.

Oltre a Varazze e Albisola, che si sono fatti da capofila nell’operazione mettendo a disposizione i propri mezzi e la forza lavoro, il verde è stato diviso tra i Comuni di Mioglia, Sassello, Urbe, Albissola Marina e Stella. Ogni Comune aderente ha così potuto ricevere fiori e piante ornamentali per le proprie aiuole, senza però doversi caricare singolarmente dell’onere del viaggio verso Genova.

“L’unione fa la forza sempre – commenta il presidente dell’associazione Maurizio Garbarini, anche sindaco di Albisola Superiore – Anche nelle piccole cose, lavorando in gruppo, si possono ottenere buoni risultati per tutti. Questo sodalizio si sta dimostrando davvero utile per il territorio, che ha già potuto vedere grandi e piccoli risultati”.

“Rappresentare il territorio in Regione è uno dei compiti principali che mi sono posto alla mia candidatura - aggiunge il consigliere Bozzano - È davvero un piacere vedere che il Levante si sia compattato, lavorando finalmente come unico comprensorio. Solo poche realtà non hanno ancora compreso l'importanza di far parte di un gruppo che si identifica unicamente con il proprio territorio e l'unica ideologia è quella del fare".