Buon compleanno Italo Ianne, compie 80 anni un amico del comprensorio ingauno (FOTO)

Italo Ianne è stato festeggiato ieri a Bologna per i suoi 80 anni da un nugolo di autori suoi colleghi e cantanti big portati al successo dalle sue canzoni.

Italo è molto legato al comprensorio albenganese avendo fatto amicizia con il cantautore alassino Franco Fasano: assieme hanno composto la canzone "Io amo" che Fausto Leali interpretò con successo al Festival di Sanremo. E al Festival di Sanremo Italo Ianne vinse con "Ciao cara come stai" cantata da Iva Zanicchi, la quale non ha mancato di essergli vicina nei festeggiamenti di ieri.

La parte di benefattore a favore degli studenti meritevoli del Liceo Artistico di Albenga l'ha fatta offrendo una borsa di studio in memoria della bellissima figlia Lara, tragicamente mancata a seguito di un incidente stradale nel settembre 2015. La giovane era una agente pubblicitaria in attività nella Riviera di Ponente.

Italo Ianne, veneziano, aveva sposato una ragazza di Ventimiglia e spesso veniva in Riviera, tant'è che per un periodo volle fare il "cantante stagionale" a fine anni '70 col nome d'arte Jerry Mantron, lo si poteva ammirare nelle sue performance al Caffè Concerto "Grande Place" di Alassio (in piazza Partigiani) il cui spazio ora ospita la galleria di manifesti d'epoca "Image" .

Ora è tornato a vivere nella sua Venezia e per poterlo festeggiare con tanti amici si è voluto organizzare un pranzo in centro Italia, a Bologna, dove molti, in un ristorante tipico, hanno potuto incontrarlo per fargli gli auguri.