Loano, In&out dei cassonetti dei condomini. Lettieri: "Il regolamento di Nettezza Urbana parla chiaro, fu approvato anche dall'attuale capogruppo di minoranza"

"Il regolamento di Nettezza Urbana, approvato nel 2016 dall'allora consiglio comunale di cui faceva parte anche l’attuale capogruppo di Nuova Grande Loano Luana Isella, parla chiaro: all'esposizione dei contenitori condominiali provvede il condominio o, eventualmente, apposita ditta incaricata dall'amministrazione comunale, negli orari e nei giorni stabiliti dal Comune. Sarà cura degli amministratori condominiali consegnare al gestore le chiavi di accesso e sottoscrivere autorizzazione all'esecuzione delle operazioni di movimentazione dei cassonetti nell'area privata del condominio. I contenitori devono essere tenuti all'interno delle aree private condominiali. A fronte di comprovati impedimenti i contenitori possono essere collocati su suolo pubblico". Così, attraverso una nota stampa, il sindaco di Loano Luca Lettieri replica a quanto affermato dal gruppo di minoranza Nuova Grande Loano nei giorni scorsi.

"Il servizio di movimentazione dei cassonetti, quindi, è riservato a una parte della popolazione che ha la possibilità di conferire i rifiuti domestici liberamente senza vincoli di orario e giornata - prosegue Lettieri - Negli anni precedenti tale servizio, di fatto, è stato pagato anche da chi ha il 'mastello' nella sua proprietà immobiliare, o nella propria attività commerciale o pubblico esercizio, che lo espone in autonomia senza l’aiuto dell’addetto dell’Egea, osservando scrupolosamente orari e giorni indicati nel calendario di conferimento".

"Oggi, dunque, il Comune ha deciso di non far pagare più a tutti gli utenti della nettezza urbana un servizio riservato a una parte della popolazione. Ci risulta che la ditta, per venire incontro agli utenti, abbia proposto agli amministratori condominiali con più stabili un costo di 16,50 euro ad unità immobiliare per il periodo da maggio a dicembre, proposta inizialmente valutata positivamente, ma poi rifiutata. L’offerta attuale è di 22 euro" conclude il sindaco di Loano.