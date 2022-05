Finale pronta a dare l'ultimo saluto a Giancarlo Vigna, tra i fondatori dell'alberghiero "Migliorini"

La comunità finalese darà quest'oggi, alle ore 10, nella Basilica di San Giovanni Battista in Finalmarina, il suo ultimo saluto a Giancarlo Vigna, stimato professionista e insegnante del mondo della ristorazione, deceduto all'età di 88 anni.

"Approdato alla scuola finalese dopo una brillante carriera come maître all’Hotel de Paris di Montecarlo, aveva particolarmente a cuore il nostro istituto di cui è stato uno dei padri fondatori" ricorda il professor Roberto Colombo, suo allievo e ora insegnante nella scuola professionale che Vigna ha voluto, negli anni '70, autonomo rispetto al passato legato all'alberghiero di Alassio.

"Il suo bagaglio di esperienza nel settore della ristorazione internazionale lo ha reso un grande esempio di professionalità, apprezzato da alunni e colleghi" continua il professor Colombo, ricordando la continuità nel frequentare la scuola anche dopo la pensione, "soprattutto nei pranzi natalizi dove la faceva ancora da mattatore con la sua brillante simpatia. Gli volevamo tutti un gran bene, in particolare noi Itp che lo abbiamo avuto prima come insegnante, poi come collega, ma soprattutto come amico. È stato testimone di una ristorazione e di una scuola di altri tempi".

Molti i messaggi dei suoi ex allievi, in particolare di coloro che poi gli sono diventati colleghi: "Mi ha colpito particolarmente un messaggio del professor Genesio, suo grande amico col quale parlava solo ed esclusivamente in Finalese che ha scritto a noi colleghi: se domattina andate al funerale salutatemi Gian, io sono a fare quello che mi ha insegnato" dice ancora Colombo.

Aggiunge il professor Michele D’Onofrio: "Più guardo questa foto e più provo ancora l’emozione di un semplice alunno, poi crescendo nella vita ho incontrato tanti professionisti che mi hanno insegnato tecniche nuove, riempito di paroloni, fatto sembrare il mio lavoro qualcosa di importante. Ma solo questi pionieri come il maître Vigna mi hanno trasmesso la prima regola di questo lavoro, che forse ormai si sta perdendo, l’amore per ciò che facciamo. Grazie prof da un semplice alunno”.