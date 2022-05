Ospedale Cairo, Briano: "Torneremo a chiedere la qualifica di 'area disagiata'"

Prosegue la campagna elettorale di Fulvio Briano. Nel pomeriggio odierno, presso il point elettorale situato in via Roma, il candidato della lista +Cairo ha tenuto un incontro sulla situazione dell'ospedale "San Giuseppe". All'evento hanno preso parte il consigliere regionale Pd Roberto Arboscello e Stefano Quaini, medico anestesista, ex presidente commissione sanità Regione Liguria.

"L'ospedale di Cairo è sempre stato un punto di riferimento per il territorio dove operavano fior di professionisti - spiega il dottor Quaini - Prima c'era un struttura che funzionava, ora invece, il 'San Giuseppe' è un contenitore vuoto. In questi anni la giunta Toti non ha messo in campo nessun intervento. Dati alla mano, l'ospedale di ieri non è quello di oggi. Quando era sindaco, Fulvio Briano non ha mai avuto problemi nell'andare contro l'allora giunta regionale, indipendentemente dall'orientamento politico".

"Durante i suoi mandati Fulvio Briano è sempre stato un punto di riferimento per tutto il territorio valbormidese - aggiunge il consigliere Arboscello - La giunta Toti ha proposto un progetto (l'ospedale di comunità, ndr) che non risponde alle esigenze del territorio. La sanità non è una questione di numeri. La Val Bormida ha bisogno di un ospedale in grado di gestire le emergenze".

"Oggi abbiamo organizzato questo incontro per fare chiarezza - prosegue Briano - La questione ospedale è un tema molto sentito a Cairo Montenotte. In caso di elezione continueremo il percorso interrotto nel 2017. La nostra posizione è sempre stata netta: il 'San Giuseppe' deve rimanere nelle mani pubbliche. Sono sempre stato contrario alla privatizzazione e i fatti mi hanno dato ragione. Il sindaco uscente ha vinto le ultime elezioni promettendo un pronto soccorso, oggi invece ci troviamo senza ospedale".

"Bisogna ripartire dall'ospedale di 'area disagiata', dobbiamo tornare a chiederlo alla Regione e metterla davanti alla vergogna di dire nuovamente di 'no'. Il nostro progetto mette al centro la volontà e l’impegno di riavere un vero nosocomio sul nostro territorio. Correva l’anno 2017 quando in Regione venne depositata la proposta di legge condivisa con altri consigli comunali valbormidesi. Torneremo a chiederlo, sia esigendo che venga tirato fuori dal cassetto quanto già depositato, sia presentandolo nuovamente. Dobbiamo lottare per arrivare a quel 'si' che farebbe rientrare l’ospedale di Cairo Montenotte in area disagiata e rivivere" conclude Briano.