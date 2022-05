Fondazione De Mari approva il bilancio del 30esimo compleanno. Pasquale: "Ente sempre più forte a sostegno del territorio"

Il Consiglio Generale di indirizzo della Fondazione De Mari ha approvato all’unanimità il bilancio di esercizio 2021 in cui si conferma una dotazione di 3 milioni per l’attività istituzionale 2022 oltre a circa 750mila euro derivanti da minori imposte che possono essere utilizzate per il raggiungimento dello scopo sociale previsto dallo Statuto.

"Quest’anno la Fondazione compie trent’anni - ha detto il presidente Luciano Pasquale - un traguardo importante, che vede un ente sempre più 'adulto' e forte, in grado di intervenire a sostegno dei bisogni del territorio".

Il bilancio 2021 è il migliore degli ultimi 5 anni: il patrimonio cresce ancora (+4,34%, +1% al netto dell’inflazione) e raggiunge 133.798.961 euro. La gestione finanziaria ordinaria per l’anno 2021 ha generato proventi per 10 milioni di euro che, al netto degli accantonamenti obbligatori e volontari, permetterà alla Fondazione di incrementare significativamente la disponibilità per l’attività dell’anno in corso, portandola ad oltre 3,75 milioni di euro.

Nel 2021, la Fondazione ha deliberato il sostegno a 225 progetti per un valore complessivo di 2,6 milioni di euro, superiore del 20% rispetto all’anno precedente. Le erogazioni hanno riguardato il settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza (39%), Arte, attività e beni culturali (33%), Educazione, istruzione e formazione (16%), Sviluppo locale (6%) e Attività sportiva (6%). È cresciuta la media dell’importo erogato per intervento ed è aumentato il valore totale dei progetti (7,5 milioni di euro) con un effetto moltiplicatore pari a 4 per i 211 progetti di soggetti terzi, vincitori di 4 bandi (“Welfare di Comunità”, “Spettacolodalvivo”, “Lanostrascuola” e “Annalis”) e delle due Sessioni Erogative Generali.

I progetti della Fondazione De Mari: acquisto e donazione all'Asl2 di un laser Lumenus Pulse 120H Moses 2.0 per il trattamento endoscopico dell'ipertrofia prostatica benigna e della calcolosi urinaria; l'allestimento della "stanza per ascolto protetto" nella Questura di Savona; "Terre Alte" per lo sviluppo dell'entroterra della provincia di Savona; studio di sostenibilità del raccordo autostradale Carcare-Predosa; rete dei musei della provincia di Savona, in collaborazione con Direzione Regionale Musei del MIC e Fondazione Compagnia di San Paolo; collaborazione con il Campus di Savona; museo della Ceramica di Savona.

I progetti più significativi: Festival Teatrale di Borgio Verezzi; Teatro dell'Opera Giacosa-Orchestra Sinfonica di Savona; 12 pubblicazioni riguardanti il territorio; 2 grandi progetti di consulenza psicologica nelle scuole di ogni ordine e grado del Ponente e della Val Bormida; laboratorio domotica presso Itis Ferraris Pancaldo; Asl2: 35 borse lavoro per inclusione giovani fragili; 8 ambulanze per le pubbliche assistenze; allestimento di 3 appartamenti per integrazione sociale a Loano; Meeting Internazionale di atletica Città di Savona; Rari Nantes in Champions League; Mondiali di Enduro a Finale Ligure.

"Anche al fine di integrare la forza propulsiva generata dai soggetti no profit che hanno partecipato ai bandi - continua il presidente Luciano Pasquale - la Fondazione ha realizzato progetti propri su temi di interesse generale orientati a qualificare servizi e strutture del territorio in un’ottica di medio lungo termine".

"Desidero ringraziare - conclude il presidente Pasquale - il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore e tutta la struttura della Fondazione per l’impegno e la collaborazione ciascuno nel proprio ruolo, senza i quali il raggiungimento di questi importanti risultati non sarebbe stato possibile".