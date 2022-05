I migliori centrocampisti amati dai fan di Bet Live

Il calcio ha il maggior numero di eventi per le scommesse in-play. Ma prima che le persone iniziassero a bet live su https://librabet.com/it/sport/live , si divertivano a scommettere negli stadi e negli uffici degli allibratori. E per tutto questo tempo, questi centrocampisti non sono usciti dalla lista dei migliori giocatori.

Michel Platini

Michel Platini è l'unico calciatore, oltre a Messi e Ronaldo, ad aver vinto tre Palloni d'Oro. Ha giocato in soli tre club e in ognuno di essi ha segnato più di 50 gol, pur giocando solo nel ruolo di centrocampista.

Con Platini, l'Association Sportive Nancy-Lorraine è stata in testa al campionato e ha vinto per la prima volta la Coppa di Francia. Il gol della vittoria fu segnato da Michel. Dopo il Nancy, il francese giocò per l'Association Sportive de Saint-Étienne Loire, dove divenne campione di Francia, ma si aprì veramente alla Juventus. Platini è stato due volte campione d'Italia, ha vinto la coppa nazionale e tre tornei internazionali, come la Coppa delle Coppe, la Coppa Europa e la Coppa Intercontinentale.

Platini ha giocato per poco tempo con la nazionale francese, ma è diventato campione d'Europa nel 1984. In quel torneo ha segnato 9 gol, diventando il capocannoniere della storia dei Campionati europei come centrocampista.

Zinedine Zidane

È una leggenda. Ha vinto tre volte il FIFA World Player of the Year, il Ballon d'Or ed è considerato uno dei migliori giocatori del XX secolo. Zidane è diventato il miglior calciatore francese e, dopo una carriera da giocatore, è stato il primo a vincere tre Champions League consecutive.

Zidane è noto soprattutto per aver giocato nella Juventus e nel Real Madrid. Alla Juventus ha raggiunto tre volte la finale di Champions League, che ha vinto una volta, e ha conquistato due scudetti italiani.

Al Real Madrid, Zidane è diventato una figura chiave. Per utilizzare al meglio il francese, l'allenatore Vicente Del Bosque ha persino cambiato il suo schema. Nel 2001/02, il suo gol è stato il gol vincente nella finale di Champions League e un anno dopo ha portato il suo club al titolo del campionato spagnolo.

Zidane ha giocato per la nazionale francese a partire da 22 anni. Al secondo torneo importante, la Coppa del Mondo di casa nel 1998, Zinedine era già un giocatore chiave e ha segnato 2 gol nella finale contro il Brasile.

Xavi

Xavi ha 25 titoli diversi con il Barcellona, tra cui otto campionati e quattro coppe di Champions League. Ha vinto tre tornei di fila: due campionati europei e la Coppa del Mondo.

Xavi ha trascorso quasi tutta la sua carriera al Barcellona. Ha giocato 767 partite, segnato 85 gol e fornito 185 assist. Durante il mandato di Josep Guardiola come allenatore, Xavi è diventato un componente chiave dell'iconico tiqui-taca, uno stile in cui la cosa più essenziale è muoversi e tenere la palla velocemente senza lasciare che l'avversario si avvicini.

George Best

Best era in grado di fare tutto in campo, dribblando gli avversari, eludendo i difensori, effettuando passaggi precisi e segnando gol. Nel 1968 ha vinto il Pallone d'Oro.

George iniziò la sua carriera al Manchester United, dove trascorse i suoi anni migliori. In 11 stagioni, ha giocato 361 partite, segnato 137 gol, vinto due volte il campionato d'Inghilterra e conquistato la Coppa Europa.

A causa dell'abuso di alcol, Best non raggiunse il suo pieno potenziale. Nel 1974 fu espulso dall'MJ. Nei 10 anni successivi della sua carriera, cambiò 21 club e non rimase mai più di una stagione e, al termine della sua carriera, finì in prigione.

Best è stato onorato con una statua di fronte allo stadio Old Trafford per il suo contributo ai titoli del MJ. La composizione comprende tre sculture. Oltre a George, gli autori hanno installato le statue del centrocampista Bobby Charlton e dell'attaccante Dennis Law.