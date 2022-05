Borgio, la minoranza interviene sui ritardi nei lavori alle scuole: "Presenteremo alcune proposte"

"Constatiamo con piacere che si sia acceso un dibattito sulla questione scuola dopo che il nostro gruppo ha presentato un’interpellanza il 7 di aprile, poi discussa durante l’ultimo consiglio comunale il 26 del mese scorso, manifestando la nostra preoccupazione sui ritardi dei lavori al plesso scolastico. Come abbiamo sempre rivendicato la nostra politica è quella del dialogo, anche laddove insorgano problemi seri come in questa occasione". Così, attraverso una nota stampa, il gruppo di minoranza "Borgio Verezzi x tutti".

"Abbiamo letto dei recenti allarmi manifestati dalla consigliera Pizzonia e della controreplica del vicesindaco Ferro che ha ribadito pubblicamente le rassicurazioni che aveva fornito ai nostri tre consiglieri ad un incontro con lui tenutosi sull’argomento lunedì scorso. Alla luce di tutto ciò abbiamo anche rimarcato che la risposta dataci in consiglio comunale e sulla quale ci eravamo dichiarati soddisfatti ci appare assai meno soddisfacente. Mercoledì prossimo 25 maggio abbiamo fissato un secondo appuntamento con il vicesindaco durante il quale presenteremo alcune proposte nella speranza che le rassicurazioni dateci trovino presto un riscontro concreto" concludono dal gruppo di minoranza.