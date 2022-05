Albisola, inaugurata la ciclovia per Ellera ma non mancano le polemiche (FOTO)

Una pedalata fino a Ellera inaugurando la “ciclovia del borgo della ceramica”.

Questa mattina, nella frazione di Luceto ad Albisola Superiore, con il passaggio di diversi cittadini in sella alle loro biciclette è stato tagliato simbolicamente il nastro alla nuova infrastruttura che permetterà di raggiungere l'altra frazione dell'entroterra albisolese.

"Permette di raggiungere Ellera con un po' più di sicurezza per ciclisti e automobilisti, visto il crescente numero di fruitori di mezzi sostenibili - ha spiegato il consigliere Carlo Rossi - è d’obbligo come ormai succede un po' ovunque nel mondo, ripensare l’assetto delle vie di comunicazione per far sì che i diversi tipi di veicoli ( a motore e non ) non si intralcino tra loro e per avere più sicurezza. La prima bike lane extraurbana di Italia viene realizzata ad Albisola, speriamo di essere di esempio per altre cittadine e ricordiamo che ogni bici in più è un auto in meno".

All’arrivo a Ellera verrà visitato il borgo e la galleria all’aperto della ceramica d’arte tramite un percorso fino alla Chiesa di Santa Maria Maddalena. "È stato un percorso difficile, perché realizzare qualcosa all'esterno della carreggiata non è possibile in quanto abbiamo il territorio che non ce lo permette - ha detto il sindaco Maurizio Garbarini - Siamo riusciti a creare questa ciclabile inserita in un contesto stradale, la provinciale ce lo permette, è per noi qualcosa di eccezionale e danno un senso a chi usufruisce di questa strada di sicurezza. Le critiche se costruttive fanno bene".

E infatti non sono mancate le polemiche social di alcuni cittadini che hanno criticato la pericolosità della ciclovia per via delle ristrette dimensioni e secondo molti non a norma.

Nel frattempo il comune di Albisola, come capofila, in convenzione con Albissola Marina e Celle, ha attivato le procedure per la richiesta dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana con lo scopo di ridurre fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale oltre al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

Il decreto del Ministero dell’Interno del 21 febbraio stabilisce che i Comuni con una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, in forma associata, presentino una popolazione superiore ai 15mila e nel limite massimo di 5 milioni di euro, possono accedere ai contributi entro il 30 aprile. Per poter essere ammesse al contributo (che non gravano sul Pnrr), le istanze dovranno contenere la tipologia dell'opera, il quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e le informazioni riferite al codice unico di progetto (CUP).

Nel caso del savonese coparteciperà anche Ire.

L'amministrazione comunale albisolese, sta lavorando infatti ad un progetto da 2 milioni e 800mila euro proprio per un percorso ciclovia che parte dal mare e si collegherebbe proprio alla Sp2 per Ellera.