Savona, approvato il progetto per la climatizzazione del mercato civico

Via libera all'approvazione del progetto esecutivo-definitivo di climatizzazione del mercato civico di via Pietro Giuria a Savona per una cifra complessiva che si attesta sui 240mila euro.

Dopo anni di attesa, la somma e il progetto di fattibilità tecnica ed economica infatti erano stati stanziati ed approvati dalla precedente giunta Caprioglio, quindi potrebbe essere risolta una problematica sollevata a più riprese dagli operatori del mercato (freddo all'interno in inverno, caldo insopportabile d'estate), che doveva trovare già una soluzione la scorsa estate.

La giunta Russo, ha comunque dato mandato agli uffici di assegnare i 7 posteggi del mercato civico liberi da concessione (su un totale di 20) attivando una procedura concorsuale con un bando sulla base del regolamento mercatale cui possono partecipare sia imprese individuali sia società o cooperative, con specifiche indicazioni relativamente ai requisiti di partecipazione e ai criteri di selezione.

Tre i posteggi con riserva: uno per i portatori di handicap, uno per gli imprenditori agricoli e uno per le organizzazioni del commercio equo e solidale. In caso di assenza di richieste di assegnazione dei posteggi riservati potranno essere attribuiti ad altri operatori commerciali.

Un posteggio è riservato poi all'uso temporaneo e l'intenzione dell'amministrazione è quella di stimolare un circuito virtuoso che possa occupare quello spazio per la promozione dei prodotti attraverso eventi ed esperienze dedicati a scuole, cittadini e turisti.

Verrà inoltre effettuato un intervento sull'area esterna in corso Mazzini.

Il Piano di rilancio del complesso comprende poi la predisposizione di ulteriori procedure per i tre lotti ad uso temporaneo che il Comune conta di lanciare tra qualche mese che contribuiranno ad attrarre nuove destinazioni d'uso di carattere produttivo in grado di valorizzare il plesso come un vero e proprio centro di eccellenza turistico-commerciale, in particolare al segmento del food e della filiera del gusto, nonché di aggregazione sociale.