Borghetto S. Spirito, la piazzetta di Torre Rossa risplende con gli antichi basoli in pietra del centro storico (FOTO)

A Borghetto Santo Spirito è nuovamente aperta al pubblico la piazzetta di Torre Rossa.

Gli antichi basoli in pietra del centro storico, da anni abbandonati in un terreno comunale, sono stati recuperati per realizzare l'opera di riqualificazione di un angolo molto suggestivo del paese dove oltre alla Torre Rossa (Casa Rossa) troneggia un maestoso e bellissimo gelso.

Prossimamente la piazzetta sarà dotata anche di panchine e tavolini con l'obiettivo di consolidare la zona come luogo di aggregazione e socializzazione: "Un punto di sosta posto all’ingresso del 'caruggio' dove praticare il tipico 'ciæto' ligure, per certi versi l’antesignano delle 'chat' moderne!" si legge a tal proposito sulla pagina Facebook istituzionale del Comune.