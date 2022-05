Alassio, gli alunni delle classi terze delle medie "Ollandini" ricordano Capaci e via D’Amelio

Nel trentennale delle stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio in cui persero la vita i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e i loro uomini e donne di scorta, la scuola secondaria di primo grado M.M. Ollandini di Alassio ricorda, nell’ambito del decennale progetto “A piccoli passi verso la legalità” il tragico evento con una lodevole iniziativa: gli alunni delle classi terze hanno affrontato l’argomento “Legalità” in maniera trasversale a tutte le discipline. Hanno studiato gli articoli della Costituzione e hanno incontrato personaggi-simbolo della lotta alla mafia (Giovanni Impastato , un esempio).

Gli stessi alunni hanno preparato un documento che illustra cosa successe a Palermo il 23 maggio 1992 e l’importanza delle figure dei giudici Falcone e Borsellino nella lotta alla mafia.

Lunedì 23 maggio gli studenti medi delle terze si sono recati nelle classi Prime e Seconde per passare ai compagni il testimone del “Progetto “Legalità”. In versione Tutore illustreranno l’importanza di poter riflettere su argomenti formativi per i futuri cittadini e nel contempo ricorderanno Falcone, Borsellino e i componenti della scorta caduti con loro.

"La scuola formi non solo studenti, ma soprattutto cittadini consapevoli" concludono i docenti.