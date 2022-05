Albenga, pulizia straordinaria della via Julia Augusta da parte della Protezione civile (FOTO)

Nella giornata di sabato 21 maggio la Protezione civile di Albenga ha effettuato la pulizia straordinaria e lo sfalcio dell’erba sulla via Julia Augusta.

Afferma il neo coordinatore della squadra ingauna Giovanni Naso: “Sabato mattina abbiamo provveduto alla pulizia di un ampio tratto della via Julia Augusta. La pulizia non ha interessato solo la sede stradale ma anche la sramatura di molti alberi e cespugli che in alcuni punti potevano essere, in caso di incendio, un pericoloso punto di "passaggio" delle fiamme da un lato all'altro. Un grande grazie a tutta la squadra”.

Il sindaco Riccardo Tomatis e il consigliere delegato alla Protezione civile Mirco Secco affermano: “Un grande ringraziamento va alla Protezione civile di Albenga che, oltre ad operare durante le emergenze gestendo con grande capacità e professionalità ogni situazione, si occupano di prevenzione antincendio attraverso attività come quella posta in essere sabato. Le operazioni effettuate sabato inoltre rendono ancora più bella e fruibile la via Julia Augusta frequentatissima tutto l’anno dai nostri concittadini e dai turisti”.