Carcare: regolamentazione acque piovane e fognarie lungo la Sp 29, un intervento da 500 mila euro

Un territorio in evoluzione: "Esisteva la vetrina espositiva della produzione Ceramiche ILSA (lungo la Sp 29, ndr), parte della cultura produttiva del nostro paese, storia professionale di molti concittadini. Oggi con un accordo tra comune di Carcare e le attività produttive si interverrà in quel luogo per la realizzazione di nuovi e maggiorati sottoservizi per la regolamentazione delle acque piovane e fognarie".

Cosi commenta il sindaco Christian De Vecchi che aggiunge: "La finalità è abbattere le gravi criticità collettive che si verificano durante ogni piccola e grande pioggia. L'uso dei finanziamenti ministeriali (un intervento da 500 mila euro, ndr) intercettati dal comune partecipando a bandi pubblici e le leggi di riqualificazione urbanistica regionali (L.R. n°23) permetteranno di dare un volto nuovo ad aree che da tempo si erano immobilizzate nel tempo".

"Caso vuole che pochi metri di distanza, sempre sul nostro territorio comunale, un'altra area dismessa si trasformerà anch'essa in un rinnovato plesso produttivo. Mentre altre aree sono ancora in attesa di risolvere piccoli problemi per raggiungere, magari, lo stesso rinnovato destino" conclude De Vecchi.